La Selección de Uruguay, dirigida actualmente por Diego Alonso, consiguió lo que fechas atrás parecía imposible. Y es que tras ganar los tres partidos que disputó hasta el momento el nuevo entrenador, los charrúas lograron la tan ansiada clasificación ante su gente en un partido polémico ante Perú. Ante ello, Luis Suárez buscará la consagración con su nación en lo que sería su última oportunidad como jugador en el certamen internacional, puesto que ya suma 35 años de edad.

Conoce aquí cuál fue la suerte del elenco uruguayo en el Sorteo Mundial de Qatar 2022, y su camino en el torneo, en caso supere la fase de grupos y transite por los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

Grupo de Uruguay en el Mundial

Por definirse

Rivales de Uruguay en el Mundial

Por definirse

Fixture de Uruguay en el Mundial

Por definirse

Día y del debut de Uruguay en el Mundial

Por definirse

A la espera de que pueda suceder con los posibles clasificados de esta conferencia y las demás, el viernes 1 de abril se llevará a cabo el sorteo para el Mundial de Qatar 2022 en la ciudad de Doha.

Es necesario mencionar que el equipo uruguayo conformará lo que se llama el ‘Bombo 2′, por lo que tendrá como mínimo 1 rival de gran fuste en su grupo. Esto se debe a que los 4 bombos que integran las 32 selecciones participantes están divididas en 8 equipos, los cuales son ordenados según su posición en el ranking FIFA.

Los otros siete equipos restantes mejor ubicados son Brasil, Bélgica, Argentina, Francia, Inglaterra, España y Portugal. Posteriormente se ubica Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay y Polonia.

Qatar 2022: calendario del Mundial

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





