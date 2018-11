Uruguay vs. Francia juegan en el Parque de los Príncipes por un amistoso internacional. El partido se mostró cerrado desde un inicio en lo que significa para los charrúas la revancha tras la eliminación en el Mundial Rusia 2018.

Luego de una serie de rebotes en el área charrúa, el balón fue golpeado por Griezmann con dirección al arco, pero una mano logró interceptar el disparo. El árbitro señaló penal. Olivier Giroud a los 51 gritó el 1-0 desde los doce pasos.

Francia vs. Uruguay es el plato fuerte de este último día de partidos internacionales por la jerarquía de las plantillas de cada selección y por esa revancha que querrán cobrarse los sudamericanos que fueron eliminados por los europeos del último mundial.



En Uruguay, a diferencia del choque en el Mundial, no estará Martín Muslera quien no tuvo una buena tarde y sí Edinson Cavani que en Rusia 2018 no jugó los cuartos de final por lesión. En Francia, en tanto, habrán algunas variantes como el ingreso de Tabnguy Ndombele de Olympique Lyon para que juegue al lado de N'Golo Kante.