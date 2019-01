¿La figura del Sudamericano? Jan Hurtado hizo trizas a la defensa de Brasil [VIDEO]

El Sudamericano Sub 20 , para algunos, ya tiene una figura. Y no es más que el delantero de la 'Vinotinto' Jan Hurtado, que actúa en Gimansia y Esgrima de La Plata. El atacante estuvo cerca de marcar el empate del Venezuela vs Brasil , tras una gran acción individual, a puro regate, que hizo trizas a la defensa de la 'Canarinha'.

Hurtado recibió el balón de espaldas al arco y muy incómodo, pues el defensor brasileño estaba casi delante de él. Sin embargo, se las arregló para ganar el esférico con un autopase con la cabeza, sorteó hasta tres rivales en el área y sacó un pase hacia atrás a la espera de la aparición de algún compañero, pero los brasileños se recuperaron y alejaron el peligro.

Venezuela perdió el invicto

Finalmente, con un doblete de Rodrygo, Brasil derrotó a Venezuela 2-1 este lunes por el Grupo A del Sudamericano Sub-20 que se disputa en Chile y que pese a la derrota mantiene a la 'Vinotinto' en la cima de la serie.



Un pase en profundidad perfecto habilitó a Rodrygo que con un latigazo colgó el balón del ángulo anotando el 1-0 para el gigante sudamericano. Mientras que a nueve del final, otra vez el delantero de 18 años irrumpió con una gran acción individual para el segundo.



Sobre la hora, Samuel Sosa, con otro perfecto tiro libre, descontó para Venezuela, aunque no alcanzó para igualar el partido.