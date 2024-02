Venezuela vs. Paraguay se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la última jornada del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. El compromiso, decisivo para ambas escuadras, se jugará en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, iniciará a las 6:30 p.m. (hora peruana, 7:30 p.m. en Venezuela y 8:30 p.m. en Paraguay) y será transmitido a través de las señales de DSports (DIRECTV), Televen y Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos la transmisión y los mejores momentos del compromiso. No te lo puedes perder.

Venezuela está en el cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. (Video: Vinotinto)





Venezuela vs. Paraguay: posibles alineaciones

Venezuela: Samuel Rodríguez; Rafael Uzcátegui, Carlos Vivas, Andrés Ferro y Renné Rivas; Carlos Faya, David Martínez, Kevin Kelsy, Telasco Segovia y Matías Lacava; Jovanny Bolívar.

Paraguay: Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo De Jesús, Gilberto Flores, Daniel Rivas; Fabrizio Peralta, Marcelo Fernández, Wilder Viera, Diego Gómez, Marcelo Pérez, Iván Leguizamón.