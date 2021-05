El fútbol en China siempre tienen detalles particulares. Al no ser el país con mucha tradición se pueden dar situaciones que no son normales en torneos 100% profesionales. Un claro ejemplo se dio en el partido entre Sichuan Jiuniu vs. Zibo Cuju, donde el presidente del segundo, He Shihua decidió tener minutos en el campo.

Se enfrentan ambos equipos y, cuando el partido llegó a los 90 minutos, con el marcador igualado a cero, el técnico local hizo un doble cambio. Todos esperaban que sea alguno para poder ganar el partido; sin embargo, decidió colocar a un llamativo número ‘10′.

Sentó a Yu Zeping y Nan Yunqui, y metió al campo a Jiang Yu y a He Shuhya. Nada fuera de lo normal, si no fuera porque este último no es futbolista profesional, todo lo contrario, es el presidente y propietario del club.

La camiseta ‘10′ es uno de los dorsales más prestigiosos en el mundo del fútbol. Históricos futbolistas como Pelé, Maradona, Zidane o Messi. El partido no cambió de marcador pero el hecho no pasó desapercibido.

Esto no es la primera vez que sucede en un club asiático. Zhu Jun acostumbrada a jugar cuando era propietario del Shanghai Shenhua, aunque era algo modesto y solo lo hizo en encuentros amistosos.

Presidente de la Superliga China ingresó al campo a los 90 minutos. (Captura: Twitter)

