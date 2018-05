Llegó como uno de los refuerzos a Junior de Barranquilla , pero aún no ha respondido a las expectativas. Alberto Rodríguez fue criticado duramente por el periodista Hugo Illera, del programa Conexión, de Win Sports. El panelista cuestionó, en un video difundido en YouTube, la continuas molestias que han aquejado al 'Mudo' en las últimas semanas.

"El 'Mudo' no habla, el 'Mudo' no juega. El médico está absolutamente convencido que no tiene nada, pero él... comienza el entrenamiento y le duele la uña del dedo chiquito. Esa gracia vale 800 mil dólares al año. Le pagaron 200 de sus derechos deportivos, y 600 en el año", dijo Illera sobre Alb erto Rodríguez.

En otro momento de su discurso, otro panelista preguntó si Alberto Rodríguez se estaría cuidando para el Mundial. E Illera respondió: "Estamos teniendo un ejemplo de esos. Así nos digan que tal vez estemos pensando mal, pero yo le aseguro que usted hace una encuesta en Barranquilla, con los seguidores de Junior, y es 100 a 0. Nunca había visto un jugador tan conchudo como ese. Me duele aquí, me duele allá" .

“Ustedes conocen muy bien a Alberto. Es muy silencioso. No sé qué pasará en su cabeza. Yo estoy ocupado con una serie de cosas. Nadie más que él sabe cómo se debe preparar uno para afrontar el Mundial” , comentó hace unos días el entrenador de Junior, Julio Comesaña sobre el defensor que ha jugado tan solo seis partidos en los que va del año en el 'Tiburón'.