El video ya es viral de YouTube en el Perú. Yoshimar Yotún entró en el segundo tiempo en el partido entre la Juventus y la MLS Stars. El ‘Tata’ Martino lo envió como lateral izquierdo, posición que no jugaba hace muchísimo tiempo y vaya que no lo hizo mal. El peruano quitó balones, trepó por la banda e incluso dio una asistencia que casi se convierte en gol.



No solo eso. En el partido reglamentario, Yotun pudo marcar de tiro libre para su equipo. La pelota se fue por encima de la barrera, cosa que no pasó cuando pateó su penal. El peruano engañó al portero Perin e inmediatamente los usuarios subieron el video del gol a YouTube.



Yotun es un gran valor del Orlando City, hecho que le valió integrar el equipo en el ‘Juego de Estrellas’, edición número 23. Lástima para él como su equipo al no obtener el triunfo para un público que vio a los mejores jugadores de su liga contra un campeón como la Juventus.



