Johan Manzambi está listo para dar el gran salto de su carrera. Luego de convertirse en una de las principales figuras de Suiza durante el Mundial 2026, el joven mediocampista continuará su crecimiento en la Premier League, donde el Aston Villa habría llegado a un acuerdo para incorporarlo de cara a la próxima temporada.

El volante de 20 años fue uno de los futbolistas más destacados del conjunto helvético en la Copa del Mundo. Su despliegue, personalidad y capacidad para aparecer en los momentos decisivos fueron determinantes para que Suiza firmara una de las mejores campañas de su historia en el certamen.

Johan Manzambi fue protagonista en los dieciseisavos de final, donde sufrió una lesión que puso en duda su continuidad en el Mundial. Lamentablemente, no logró recuperarse a tiempo y se perdió tanto los octavos de final como los cuartos de final frente a Argentina.

Su rendimiento no pasó desapercibido en Europa. Diversos clubes siguieron de cerca su evolución durante el Mundial, aunque finalmente fue Aston Villa el que aceleró las negociaciones para quedarse con una de las mayores promesas del fútbol suizo.

El cuadro inglés considera que Manzambi tiene las condiciones necesarias para consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo. Su juventud, capacidad para romper líneas con balón dominado y versatilidad en el mediocampo fueron factores determinantes para apostar por su fichaje.

Con este movimiento, el futbolista dejará el Friburgo de la Bundesliga para afrontar el desafío más importante de su carrera. La Premier League representará una oportunidad ideal para continuar su crecimiento y medirse ante algunos de los mejores jugadores del planeta.

Johan Manzambi es considerado uno de los talentos con mayor proyección del fútbol europeo. Su irrupción en el Mundial 2026 terminó de confirmar el enorme potencial que ya había mostrado en su club y ahora buscará consolidarlo en Inglaterra.

Si no surge ningún inconveniente de última hora, Aston Villa oficializará su incorporación en los próximos días. Así, quien fue una de las grandes figuras de Suiza en la Copa del Mundo iniciará una nueva etapa en la Premier League, donde intentará confirmar que su explosión en el Mundial no fue casualidad.

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