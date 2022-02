Sergio ‘Kun’ Agüero anunció en diciembre pasado su retiro del fútbol profesional, debido a problemas cardiacos. Dos meses pasaron desde la triste noticia y ahora, el exdelantero de Barcelona expresó su molestia, debido a que escuchó rumores sobre un regreso a las canchas con la camiseta de Independiente de Avellaneda, el club que lo formó como futbolista y dio sus primeros pasos en el balompié argentino.

El exatacante desmintió los trascendidos que circulan y evidenció su incomodidad contra los directivos del equipo argentino. De la misma manera, solicitó a los seguidores del equipo de Avellaneda a no creer en falsedades, en medio del mercado de pases.

“Están diciendo que yo en junio, supuestamente, arrancaría a entrenar en Independiente. No sé qué. Lo que le quiero decir a los hinchas de Independiente y a la gente que está en el club que por favor no hagan campaña conmigo”, señaló durante una transmisión en su cuenta de Twitch.

Agüero fue tajante al pedir que lo dejen tranquilo. “Me crucé con cinco hinchas del ‘Rojo’ en estos días y los cinco me preguntaron: ‘¿Así que volvés a Independiente?’. No inventen cosas. No crean, yo siempre voy a ir con la verdad. No hagan campaña conmigo. No me molesten, por favor se los pido. No me molesten porque la verdad no tiene nada que ver. Yo no hablé con nadie del club, con nadie”, expresó el exjugador del Barcelona.

‘Kun’ Agüero declaró que se retiraría en Independiente

El exfutbolista reveló en una oportunidad que regresaría a Independiente de Avellaneda, club donde debutó profesionalmente, para el último tramo de su carrera. Así lo declaró durante una entrevista con Radio Uno en el 2016. “Está claro que voy a volver Independiente. Me voy a retirar en el club. No sé si estaré bien o mal, si me putearán o no, pero lo que sí es seguro es que me retiraré ahí. Uno siempre piensa en eso; mi familia sabe muy bien que yo apenas termine el contrato con el City volveré al Rojo”, señaló Sergio Agüero que militaba en Manchester City en ese año.

“Mi contrato finaliza después del Mundial (Rusia 2018). Desde el club hay buena predisposición. Ellos saben muy bien a dónde quiero irme el día que lo haga, no necesito charlar absolutamente nada. Estoy esperando a que culmine mi contrato para irme para allá”, expresó el futbolista.





