La Premier League es una de los torneos más competitivos en el mundo del fútbol. Esta edición es la vigesimoséptima temporada de la máxima división inglesa, desde su creación en 1992. Actualmente, Manchester City es el defensor del título y hoy continúa liderando la tabla de posiciones tras jugarse 15 fechas. La liga se juega con 20 clubes, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 ascendidos de la English Football League Championship 2017-2018.

Depor te trae la mayor información sobre la Premier League 2018-2019 , que continúa con partidos atractivos esta semana, como el Manchester United vs. Arsenal , Tottenham vs. Southampton, Burnley vs. Liverpool, entre otros. Además, te mostramos la tabla de posiciones EN VIVO y EN DIRECTO, los goleadores, el fixture actualizado, estadísticas y más detalles que debes conocer sobre la inglesa.

Esta semana Manchester City venció 2-1 a Watford y sacó lustre al primer lugar de la Premier League. Por otro lado, Liverpool buscará la hazaña en el campo de AFC Bournemouth, que también se ubica en zona de torneo internacional. En la liga inglesa, pase lo que pase en la jornada 15, el equipo comandado por Josep Guardiola continuará mirando a todos desde la parte más alta de la tabla de posiciones.

Para ver la Premier League EN VIVO y EN DIRECTO, puedes optar por canales como ESPN, ESPN 2 o DirecTV Sports. Estos canales de pago en Latinoamérica están disponibles para la transmisión a todo amante del fútbol. A continuación, conoce más detalles de la liga inglesa.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

PROGRAMACIÓN FECHA 15 DE LA PREMIER LEAGUE

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE

Burnley vs. Liverpool – 2:45 pm

Fulham vs. Leicester City – 2:45 pm

Wolverhampton vs. Chelsea – 2:45 pm

Everton vs. Newcastle United – 2:45 pm

Manchester United vs. Arsenal – 3:00 pm

Tottenham vs. Southampton – 3:00 pm

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE

AFC Bournemouth vs. Liverpool – 7:30 am

Arsenal vs. Huddersfield Town – 10:00 am

Burnley vs. Brighton&Hove Albion – 10:00 am

Cardiff City vs. Southampton – 10:00 am

Manchester United vs. Fulham – 10:00 am

West Ham United vs. Crystal Palace – 10:00 am

Chelsea vs. Manchester City – 12:30 pm

Leicester vs. Tottenham Hotspur – 2:45 pm

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

Newcastle vs. Wolverhampton – 11:00 am

LUNES 10 DE DICIEMBRE