Perú vs. México EN VIVO se juega este martes 29 de septiembre en el Red Bull Arena de New Jersey, a partir de las 19:00 horas (CDMX) en un atractivo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. La selección peruana y el Tri medirán fuerzas en Estados Unidos en un duelo clave de preparación, con atención especial de los hinchas que buscan conocer la hora y los canales de transmisión. El partido comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; 22:00 en Argentina, Uruguay y Chile, y para todo el público mexicano podrás seguir la cobertura del partido EN VIVO y EN DIRECTO por TV Azteca 7 por TV abierta y streaming online.
¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México-Perú por tv abierta y Online?
México vs. Perú se juega el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey. La transmisión de TV Azteca comienza a las 18:50 horas del centro de México por Azteca 7, con el partido programado para las 19:00 horas del centro.
|Región de México
|Señal de TV abierta para sintonizar
|Cómo verlo
|Aguascalientes
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Baja California: Tijuana
|21.1
|Antena digital / TV abierta
|Baja California: Mexicali
|20.1
|Antena digital / TV abierta
|Baja California Sur
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Campeche
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Chiapas
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Chihuahua: Ciudad Juárez
|20.1
|Antena digital / TV abierta
|Chihuahua: resto del estado
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Ciudad de México y zona metropolitana
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Coahuila
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Colima
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Durango
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Estado de México
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Guanajuato
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Guerrero
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Hidalgo
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Jalisco
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Michoacán
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Morelos
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Nayarit
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Nuevo León
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Oaxaca
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Puebla
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Querétaro
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Quintana Roo
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|San Luis Potosí
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Sinaloa
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Sonora
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Tabasco
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Tamaulipas
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Tlaxcala
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Veracruz
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Yucatán
|7.1
|Antena digital / TV abierta
|Zacatecas
|7.1
|Antena digital / TV abierta
¿A qué hora juega México-Perú EN VIVO HOY 29 de septiembre en Nueva Jersey?
México vs. Perú se juega el martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El pitazo inicial está fijado para las 19:00 horas del centro de México, equivalentes a las 20:00 en Perú y 21:00 en la costa este de Estados Unidos.
|Zona horaria en México
|Inicio de transmisión Azteca 7
|Hora estimada del partido
|Noroeste: Baja California
|17:50
|18:00
|Pacífico: Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora
|18:50
|19:00
|Centro: CDMX, Edomex, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la mayor parte del país
|18:50
|19:00
|Sureste: Quintana Roo
|19:50
|20:00