se juega este martes 29 de septiembre en el Red Bull Arena de New Jersey, a partir de las 19:00 horas (CDMX) en un atractivo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. La selección peruana y el Tri medirán fuerzas en Estados Unidos en un duelo clave de preparación, con atención especial de los hinchas que buscan conocer la hora y los canales de transmisión. El partido comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; 22:00 en Argentina, Uruguay y Chile, y para todo el público mexicano podrás seguir la cobertura del partido EN VIVO y EN DIRECTO por TV Azteca 7 por TV abierta y streaming online.

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México-Perú por tv abierta y Online?

México vs. Perú se juega el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey. La transmisión de TV Azteca comienza a las 18:50 horas del centro de México por Azteca 7, con el partido programado para las 19:00 horas del centro.

Región de MéxicoSeñal de TV abierta para sintonizarCómo verlo
Aguascalientes7.1Antena digital / TV abierta
Baja California: Tijuana21.1Antena digital / TV abierta
Baja California: Mexicali20.1Antena digital / TV abierta
Baja California Sur7.1Antena digital / TV abierta
Campeche7.1Antena digital / TV abierta
Chiapas7.1Antena digital / TV abierta
Chihuahua: Ciudad Juárez20.1Antena digital / TV abierta
Chihuahua: resto del estado7.1Antena digital / TV abierta
Ciudad de México y zona metropolitana7.1Antena digital / TV abierta
Coahuila7.1Antena digital / TV abierta
Colima7.1Antena digital / TV abierta
Durango7.1Antena digital / TV abierta
Estado de México7.1Antena digital / TV abierta
Guanajuato7.1Antena digital / TV abierta
Guerrero7.1Antena digital / TV abierta
Hidalgo7.1Antena digital / TV abierta
Jalisco7.1Antena digital / TV abierta
Michoacán7.1Antena digital / TV abierta
Morelos7.1Antena digital / TV abierta
Nayarit7.1Antena digital / TV abierta
Nuevo León7.1Antena digital / TV abierta
Oaxaca7.1Antena digital / TV abierta
Puebla7.1Antena digital / TV abierta
Querétaro7.1Antena digital / TV abierta
Quintana Roo7.1Antena digital / TV abierta
San Luis Potosí7.1Antena digital / TV abierta
Sinaloa7.1Antena digital / TV abierta
Sonora7.1Antena digital / TV abierta
Tabasco7.1Antena digital / TV abierta
Tamaulipas7.1Antena digital / TV abierta
Tlaxcala7.1Antena digital / TV abierta
Veracruz7.1Antena digital / TV abierta
Yucatán7.1Antena digital / TV abierta
Zacatecas7.1Antena digital / TV abierta

¿A qué hora juega México-Perú EN VIVO HOY 29 de septiembre en Nueva Jersey?

México vs. Perú se juega el martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El pitazo inicial está fijado para las 19:00 horas del centro de México, equivalentes a las 20:00 en Perú y 21:00 en la costa este de Estados Unidos.

Zona horaria en MéxicoInicio de transmisión Azteca 7Hora estimada del partido
Noroeste: Baja California17:5018:00
Pacífico: Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora18:5019:00
Centro: CDMX, Edomex, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la mayor parte del país18:5019:00
Sureste: Quintana Roo19:5020:00
TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS — ver partido México vs. Perú por fecha FIFA 2026 | VIDEO
México y Perú miden fuerzas en un partido amistoso internacional en el marco de la fecha FIFA. El encuentro se desarrollará este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey. La transmisión del juego para el público mexicano se realizará en vivo, gratis, online y en directo por el Canal 5 de Televisa Deportes y el Canal 7 de TV Azteca, ambas en señal abierta. (VIDEO DE X: @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC