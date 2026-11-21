Universitario se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Clausura y tendrá que visitar a Sport Huancayo en un partido que puede ser determinante para sus aspiraciones. En la previa, Fabián Bustos analiza las opciones que tiene a disposición para armar su mejor alineación y buscar un resultado importante en la altura.

En el arco, Miguel Vargas será el encargado de custodiar la portería crema. El guardameta tendrá la responsabilidad de responder ante los ataques del conjunto huancaíno y defender el arco merengue en este importante compromiso.

En la defensa también podrían presentarse algunas variantes. Caín Fara o Ánderson Santamaría tienen posibilidades de acompañar a Williams Riveros y Matías Di Benedetto en una línea de tres zagueros, mientras que la estructura defensiva todavía podría sufrir algún ajuste antes del partido.

Por los carriles, Andy Polo aparece como una de las opciones para ocupar la banda derecha, mientras que en el sector izquierdo Jorge Gutiérrez y César Inga pelean por un lugar en el once titular. Bustos deberá evaluar cuál es la mejor alternativa para afrontar un partido exigente en la altura de Huancayo, considerando el despliegue físico que necesitará el equipo durante los 90 minutos.

En el mediocampo, Jairo Concha, Juan Manuel Requena y Edison Flores aparecen como nombres que podrían darle equilibrio, circulación y juego ofensivo al conjunto merengue. Una de las novedades sería el regreso de Requena al equipo titular, luego de dos fechas sin ser considerado en la convocatoria.

En ataque, José Rivera y Álex Valera serían los encargados de comandar la ofensiva crema. Ambos futbolistas representan alternativas para generar peligro y buscar aprovechar las oportunidades que se presenten frente al arco de Sport Huancayo tras la baja de Gianluca Lapadula.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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