Alianza Lima buscaba reducir la sanción de Franco Navarro para que pudiera estar presente en la definición del campeonato, pero la respuesta de la FPF fue negativa. La Comisión de Apelaciones declaró infundado el recurso blanquiazul y ratificó las tres fechas de suspensión del director deportivo, quien no podrá acompañar al equipo en las finales de la Liga 1 2026.

La Comisión de Apelaciones de la FPF resolvió mantener el castigo de tres fechas de suspensión que recibió el directivo tras los incidentes ocurridos en el partido frente a Cienciano, disputado en el estadio Alejandro Villanueva. De esta manera, el dirigente deberá cumplir la totalidad de la medida disciplinaria.

CD-FPF rechazó la apelación de Alianza Lima sobre la sanción de Franco Navarro

Alianza Lima había presentado un recurso con la intención de conseguir una reducción de la sanción y permitir que Navarro estuviera presente en los encuentros decisivos por el título de la Liga 1. Sin embargo, el organismo federativo no encontró motivos para modificar la resolución inicial y ratificó lo dispuesto por la Comisión Disciplinaria.

La decisión fue comunicada a través de una resolución en la que se declaró infundada la solicitud del directivo para suspender, total o parcialmente, la prohibición de ingresar a los estadios por tres fechas. Asimismo, se determinó que el castigo continúe ejecutándose bajo las condiciones establecidas inicialmente.

La sanción original también contemplaba una multa de seis UIT, además de otra penalidad económica de 0,80 UIT para Franco Navarro Monteiro. El castigo se produjo luego de los altercados registrados al término del encuentro entre Alianza Lima y Cienciano, que terminaron involucrando a integrantes de ambas instituciones.

En aquella jornada, el director deportivo blanquiazul protagonizó un tenso episodio con Horacio Melgarejo, entrenador del conjunto cusqueño, luego de que este fuera expulsado y realizara gestos hacia la tribuna. La situación escaló y derivó en una serie de incidentes que posteriormente fueron evaluados por la Comisión Disciplinaria.

Con esta decisión, Franco Navarro no podrá estar presente en los próximos tres partidos oficiales de Alianza Lima por la Liga 1, incluido el cierre del Torneo Clausura ante FC Cajamarca y los dos encuentros de la final nacional.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 21 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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