La salida de Horacio Melgarejo de Cienciano generó movimientos en el comando técnico del cuadro cusqueño, que afrontará la última jornada del Torneo Clausura con un objetivo importante por cumplir. En medio de este panorama, Cristian Ruggeri se pronunció sobre la situación del entrenador y el compromiso que tendrán ante Sporting Cristal.

El asistente técnico del conjunto imperial tomó la palabra luego de la partida de Melgarejo y aclaró cómo se encuentra actualmente la situación del cuerpo técnico. Además, confirmó que será el encargado de asumir la responsabilidad de dirigir al equipo en el próximo encuentro, aunque dejó en claro cuál es su prioridad en estos momentos.

Ruggeri precisó que Melgarejo continúa siendo el entrenador de Cienciano y que su presencia al frente del equipo responde únicamente al partido que se avecina. El integrante del comando técnico evitó adelantarse sobre lo que podría suceder más adelante y señaló que todas las decisiones se evaluarán cuando termine el vínculo contractual.

En ese sentido, el asistente reconoció la dificultad que representa enfrentar a Sporting Cristal, rival al que destacó por el rendimiento que mostró durante el Clausura. El cuadro celeste llega a este compromiso luego de quedarse con la Copa de la Liga, por lo que tendrá un último desafío en el campeonato antes de cerrar su temporada.

“Solo pienso en el partido del domingo, que es un terrible partido ante uno de los mejores equipos. De paso, quiero felicitar a Sporting Cristal, que hizo un Clausura espectacular, ganó la Copa de la Liga. A los jugadores, al entrenador, vamos a jugar una final”, manifestó Ruggeri.

Asimismo, el integrante del comando técnico de Cienciano sostuvo que el equipo cusqueño se viene preparando para afrontar este encuentro con la seriedad que requiere. La intención es conseguir un resultado positivo que les permita cerrar la temporada de la mejor manera y alcanzar el objetivo que todavía tienen pendiente en el campeonato.

“Nosotros vamos a prepararnos para poder cerrar la clasificación a la Sudamericana, porque todavía no está todo cerrado. Tenemos que ir a jugar el partido con humildad, con seriedad, a dejar todo”, agregó el asistente técnico, dejando en claro la importancia de este compromiso para el equipo imperial.

Finalmente, Ruggeri explicó que Horacio Melgarejo permanecerá junto al comando técnico hasta el 22 de noviembre, fecha en la que culminará su contrato. A partir de entonces, cada integrante evaluará su futuro profesional, aunque por ahora toda la atención de Cienciano está puesta en el partido ante Sporting Cristal, que será determinante para sus aspiraciones.

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