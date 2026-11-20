Pablo Bengoechea comenzó oficialmente una nueva etapa en el fútbol peruano. El entrenador uruguayo fue presentado como nuevo director técnico de la Universidad César Vallejo y asumió el desafío de devolver al conjunto trujillano a la Liga 1 en la temporada 2027. Durante su presentación, el estratega expresó su entusiasmo por este proyecto y destacó las condiciones que encontró en la institución para luchar por el ascenso.

“Me siento muy feliz y orgulloso con esta posibilidad de trabajo. Hace más o menos un mes comenzamos a conversar con Luis (Gálvez) y todo ha sido muy lindo. Todo lo que hemos hablado se viene cumpliendo y eso me deja muy satisfecho”, manifestó el entrenador, quien también agradeció al presidente del club por confiarle la responsabilidad de conducir al equipo.

El ‘Profesor’ tiene claro el objetivo que deberá cumplir con el cuadro poeta y considera que la institución cuenta con las herramientas necesarias para volver a la máxima categoría. “Siempre consideramos que es un club con infraestructura y potencial para estar en Primera División, por lo que haremos el máximo esfuerzo para conseguir el ascenso”, señaló. Además, resaltó la organización del club y las condiciones que existen para desarrollar una buena temporada.

Respecto a la conformación del plantel, Bengoechea confirmó que ya viene trabajando junto al gerente deportivo Luis Gálvez para encontrar los futbolistas que necesita el equipo. “Estamos dedicados a conformar un plantel competitivo. Los futbolistas son claves para lograr los objetivos, así que vamos a tratar de acertar en esas decisiones. Queremos que los jugadores que lleguen sepan la responsabilidad que tienen por delante y valoren el esfuerzo que hace la institución”, explicó.

Pablo Bengoechea fue presentado como nuevo DT de la Universidad César Vallejo. (Foto: Prensa UCV)

Asimismo, adelantó que las negociaciones comenzarán en los próximos días y que la intención es contar con alternativas en todas las líneas. “Estamos hablando permanentemente con Luis para armar el plantel porque necesitamos estar cubiertos. Felizmente, el club tiene una buena base de datos y seguramente iremos por las primeras opciones; dependiendo de eso, veremos otras alternativas. Queremos un plantel con variantes”, agregó. La pretemporada está prevista para los primeros días de enero.

Por otro lado, el técnico explicó por qué decidió aceptar la propuesta de César Vallejo y regresar al fútbol peruano, un medio que conoce bastante bien por sus anteriores experiencias. “Siempre me sentí muy a gusto en Perú. Llegué en el 2010 y estuve hasta el 2020. Estoy adaptado a lo que es el país y este año volví a tener conocimiento del fútbol peruano trabajando en Liga 2. Realmente me gustó la idea de venir a Vallejo porque sigo insistiendo en que es un club con infraestructura y potencial para estar en Primera División. Tengo un lindo reto”, sostuvo.

Bengoechea también hizo un balance de su reciente experiencia en Comerciantes FC, donde terminó primero en su grupo durante la fase regular, pero no consiguió mantenerse en la pelea por el ascenso. “Vivimos seis o siete meses muy buenos, incluso nuestro grupo terminó primero y tuvimos dos puntos de bonificación, pero cuando nos tocó enfrentarnos contra rivales del otro grupo no nos fue bien. Tuvimos seis o siete meses muy buenos y 15 días malos, y eso hizo que no estemos ahora en la definición. Todo esto sirve de aprendizaje”, reconoció. Además, recordó que una derrota ante Sport Huancayo, en un partido donde se quedaron con diez jugadores a los cinco minutos, terminó complicando sus aspiraciones.

Finalmente, el entrenador se refirió a las exigencias reglamentarias de la Liga 2 y a la presencia de futbolistas jóvenes en su próximo equipo. “Una de las grandes ventajas es que el equipo está compitiendo en Liga 3 y, como el reglamento establece que se requiere contar con cuatro menores en campo, es obligatorio tener gente joven. Vamos a contar con jugadores menores y veremos si podemos incorporar a algunos de los que ya conocimos en Liga 2”, indicó. También fue consultado por Maximiliano Lemos y aclaró que el uruguayo no figura entre los nombres que le presentó el club para planificar la próxima temporada.

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