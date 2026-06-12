Como coanfitrión del Mundial 2026, la selección de Estados Unidos inaugurará su camino en el Grupo D frente a Paraguay este viernes 12 de junio de 2026, desde las 6:00 p. m. (hora del Este), en el moderno SoFi Stadium de Inglewood, California, uno de los recintos estrella designados por la FIFA para la Copa del Mundo. En territorio estadounidense, la transmisión oficial del partido estará disponible en televisión a través de Canal Universo y en streaming mediante Universo WOW, lo que garantiza cobertura nacional en TV de paga y plataformas digitales para una audiencia que se espera masiva y altamente comprometida.
Dónde ver UNIVERSO EN VIVO el partido Estados Unidos vs. Paraguay por Internet y TV
Para ver UNIVERSO en vivo por Internet y seguir el Estados Unidos vs. Paraguay del 12 de junio por el Mundial 2026 (Grupo D), necesitas acceder a la señal digital de NBCUniversal para EE. UU. en plataformas de TV de paga o streaming que incluyan ese canal en su paquete latino o deportivo. A diferencia de Perú u otros países de Latinoamérica, Universo solo está disponible legalmente online si te conectas desde Estados Unidos (o con un proveedor estadounidense).
|Plataforma / servicio
|Tipo de servicio
|¿Incluye Universo en vivo?
|Cómo se ve el partido USA vs. Paraguay
|Requisitos clave
|Fubo (planes con canales latinos)
|TV por Internet (OTT) centrada en deportes
|Sí, incluye Telemundo y Universo en paquetes latinos en EE. UU.
|Entras a Fubo, vas a la guía de canales, eliges Universo en el horario del partido (12 de junio, 18:00 PT / 21:00 ET) y lo ves en vivo.
|Estar en EE. UU., suscripción activa a un plan que incluya Universo, conexión estable.
|Sling TV – paquetes Latino
|TV por Internet (OTT)
|Sí, Universo está disponible en determinados paquetes “Latino” junto a Telemundo.
|Contratas Sling Latino, abres la app o web, seleccionas Universo en la guía en la hora del juego y sigues la transmisión en directo.
|Cuenta Sling, plan Latino con Universo, uso desde territorio estadounidense.
|Peacock
|Streaming oficial de NBCUniversal
|Peacock transmite los 104 partidos del Mundial 2026 y menciona que el torneo también se verá en Telemundo y Universo.
|Aunque Peacock es la app principal, Universo se consume como canal lineal en TV de paga; en Peacock verás la misma señal de la Copa (relato en español) pero no como “canal Universo” separado.
|Suscripción a Peacock (plan con deportes), acceso desde EE. UU.
|DirecTV Stream / cable con app (Xfinity, Spectrum, etc.)
|Operadores de TV paga con app propia
|Sí, Universo forma parte de varios paquetes en español (Latino) de estos operadores.
|Si tu plan tiene Universo, entras a la app (DirecTV Stream, Xfinity Stream, Spectrum TV, etc.), abres la sección “TV en vivo”, seleccionas Universo y ves el partido en streaming.
|Ser cliente de TV paga en EE. UU. con paquete que incluya Universo; usuario y contraseña del operador.
|HBO Max / Max y otras apps que listan el partido
|Streaming deportivo con derechos puntuales
|En algunos listados previos, USA vs. Paraguay (amistoso) se ofreció vía HBO Max, Peacock y Fubo, mientras Universo fue el canal lineal en español.
|Para el Mundial 2026, la ruta principal para ver la señal en español en streaming será Peacock; HBO Max/Max podría complementar pero Universo como canal se mantiene en paquetes de TV.
|Suscripciones activas; disponibilidad sujeta a acuerdos en EE. UU.
En qué plataformas legales puedes ver Universo online - Paraguay vs Estados Unidos
Estas son las formas habituales de ver Universo EN VIVO por Internet en Estados Unidos; funcionan si estás físicamente allá o con IP de EE. UU.:
Fubo
- Servicio de TV por Internet centrado en deportes que incluye Universo en sus planes con canales latinos (junto a Telemundo, TUDN, etc.).
- Puedes verlo vía web (navegador) o app (móvil, Smart TV, Roku, Fire TV) y usar su guía para encontrar “Universo” el 12 de junio con el USA vs. Paraguay.
Sling TV (Sling Latino):
- Algunos paquetes “Latino” incluyen Universo como parte de la oferta de canales en español.
- Igual que Fubo, funciona totalmente online: contratas el paquete, entras a la app y eliges el canal Universo en vivo.
Plataformas de TV de paga con app propia (Xfinity Stream, Spectrum, DirecTV Stream, etc.):
- Muchos operadores de cable/satélite ofrecen Universo en sus planes con canales en español y permiten verlo online con sus apps de streaming si tienes suscripción activa.
- En esos casos, Universo se ve iniciando sesión con tu cuenta del operador (TV Everywhere) y entrando a la señal en vivo en la app/web del proveedor.