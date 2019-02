Venezuela - Brasil Sub 20 EN VIVO: Cómo, cuándo y dónde VER partido por el Hexagonal | Vía Movistar Deportes

Venezuela - Brasil Sub 20 EN VIVO ONLINE GRATIS: por el Hexagonal | La selección de Venezuela ha sorprendido en el Sudamericano Sub 20 en Chile con su juego vistosos y su contundencia en ataque. Sin embargo, no pudo ante Brasil , su rival en la segunda fecha del Hexagonal final. Para ver fútbol en vivo hay que seguir la transmisión de DEPOR, con goles y las mejores jugadas, EN DIRECTO.

El Venezuela - Brasil corresponde a la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en Chile. La selección de Venezuela viene de empatar ante Uruguay en la primera jornada al igual que Brasil terminó en paridad su duelo ante Colombia.

Depor llevará minuto a minuto todas las incidencias, goles y estadísticas del partido EN VIVO y EN DIRECTO. Venezuela y Brasil son dos de las selecciones protagonistas del Sudamericano Sub 20 en Chile y se medirán por segunda vez en el torneo. En la fase de grupo venció el 'Scratch' por 2-1 sobre la Vinotinto.

Venezuela vs. Brasil: ¿Cómo ver el partido EN VIVO?

Como hemos mencionado, el Venezuela - Brasil se puede seguir desde apps en Argentina (TyC Sports) o canales en México (Televisa Deportes) o Perú (Movistar Deportes). Asimismo, puede seguir las incidencias EN VIVO y EN DIRECTO desde la web de DEPOR.

Venezuela vs. Brasil: ¿A qué hora se juega el duelo por el Sudamericano Sub 20?

México: 19:10 horas

Perú: 20:10 horas

Colombia: 20:10 horas

Ecuador: 20:10 horas

Estados Unidos: 20:10 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 21:10 horas

Bolivia: 21:10 horas

Argentina: 22:10 horas

Paraguay: 22:10 horas

Chile: 22:10 horas

Uruguay: 22:10 horas

Brasil: 23:10 horas

España: 02:10 horas (del sábado 2 de enero)

Italia: 02:10 horas (del sábado 2 de enero)

Francia: 02:10 horas (del sábado 2 de enero)

Venezuela vs. Brasil: ¿Qué canales transmitirán el cotejo?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

México: Televisa Deportes EN VIVO

Perú: Movistar Deportes