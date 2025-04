El último viernes se llevó a cabo la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en donde, con 56 votos a favor y solo uno en contra, se aprobó la gestión de Agustín Lozano como presidente y dieron el visto bueno para algunas reformas en el manejo de nuestro balompié. Sin embargo, a pesar de que esta votación fue casi unánime, la FPF continúa recibiendo críticas y cuestionamientos.

En medio de estas interrogantes, Freddy Ames, presidente de Coopsol y miembro del directorio de la FPF, fue entrevistado por Ovación y dio su punto de vista sobre el manejo que viene teniendo el fútbol peruano. Asimismo, según su opinión, vienen teniendo una buena gestión desde lo económico.

“Fue muy buena esta última asamblea porque se aprobó la creación de la Liga de Fútbol Profesional que fue votada por unanimidad, y en el tema de los estados financieros, la FPF cuenta con superávit lo que demuestra que, por lo menos, hay una gestión resaltable al menos en lo económico”, afirmó.

Asimismo, Ames fue cuestionado por los malos resultados de las selecciones juveniles de nuestro país, llegando a la conclusión de que los clubes deberían mejorar en la preparación de los futbolistas. Recordemos que la Sub-17 se marchó del Sudamericano como última de su grupo –con 17 goles en contra y ninguno a favor– y la Sub-20 pasó por lo mismo en el torneo que se disputó en Venezuela –con 11 goles en contra y tres a favor–.

“Sin justificar el tema de los resultados porque eso le corresponde a la FPF, hay que recordar que los jugadores vienen de los clubes, por tanto llegamos a la conclusión que el trabajo de los equipos no es de lo mejor”, señaló el directivo de 68 años.

Freddy Ames también es el presidente de Coopsol. (Foto: Difusión)

En esa misma línea, agregó: “Acá tenemos que reformar el trabajo de menores, pero no solo se tiene lo tienen que hacer tres o cuatro equipos sino todos. No puede ser posible que el dinero que reciben los clubes sean destinados en el fútbol profesional y no inviertan nada en sus menores”.

Ames considera que la mejora del fútbol de menores se verá cuando los técnicos de dichas categorías tengan una mejor preparación. “Acá tenemos que capacitar a los técnicos, mejorar la infraestructura y, en ese sentido, en estos meses de descanso, nos abocaremos en dar pautas para mejorar, sobre todo en el contexto internacional”, agregó.

Finalmente, el directivo de la FPF confirmó que pronto anunciarán al nuevo director deportivo de las selecciones nacionales, cargo que en su momento estuvo ocupado por Juan Carlos Oblitas. “Próximamente se designará al director deportivo, quien se encargará de elegir a los entrenadores de las diferentes selecciones, incluyendo a la de mayores cuando finalice este proceso”, aseveró.

Agustín Lozano es presidente de la FPF desde diciembre del 2018. (Foto: GEC)

Las críticas de Jhonny Baldovino

Hay que recordar que hubo 10 inasistencias en esta reunión, en donde destacó la ausencia de los representantes de Melgar, Alianza Lima, Sport Huancayo y la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP). Así pues, tras una votación que generó mucha polémica en la opinión pública, Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, se pronunció al respecto y dio su punto de vista sobre lo sucedido en el hotel Hyatt Centric, en San Isidro.

“Hubo 57 asistentes, 10 inasistencias: los siete de los futbolistas, Melgar, Huancayo y Alianza Lima que no fueron. En las votaciones, hasta donde tengo entendido, todo se aprobó con 56 votos a favor y uno en contra que fue el club Cienciano del Cusco. Se aprobaron las gestiones, se aprobó el tema financiero, el tema de gestión, se aprobó también la renovación de contrato del auditor, la creación de la Liga de Fútbol profesional y la Liga de Fútbol Aficionado”, comentó en una entrevista con el programa Mano a Mano.

Con esta aprobación casi unánime, la FPF busca modificar ciertos artículos de sus estatutos para alinearse con los estándares de la FIFA y la CONMEBOL, y responder a cuestionamientos sobre su legitimidad y transparencia. Esto quiere decir que pronto tendremos novedades sobre algunos cambios en el manejo del fútbol peruano, como la creación de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga de Fútbol Aficionado.

Jhonny Baldovino es uno de los más críticos con la gestión de Agustín Lozano al mando de la FPF. (Foto: SAFAP)

Jhonny Baldovino fue enfático en señalar que, si en un futuro se encuentran vicios de legalidad en la aprobación de la extensión del contrato del auditor, los que votaron a favor en esta Asamblea de Bases podrían tener responsabilidad de penal. Esto quiere decir que, más allá de la aprobación que recibió Agustín Lozano este último viernes, su gestión sigue estando bajo la lupa de los opositores.

“Entiendo también que se aprobaron los cambios en el estatuto que permiten la creación de las ligas y todo el tema económico. A pesar de todos los cuestionamientos, me parece gravísimo y creo que ahí hay hasta una responsabilidad penal de los que aprobaron la asamblea en el caso de que a futuro haya una auditoría forense y que, si se encuentra que la auditoría que han aprobado en estas fechas tiene vicios de ilegalidad, podrían ser responsables todos los que aprobaron estas auditorías”.