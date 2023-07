Christian Cueva y nueve refuerzos bajo la lupa: ¿cuánto le funcionó a Alianza Lima la inversión?

¿QUÉ FUTBOLISTAS LLEGARON A ALIANZA LIMA EN 2023?

Tras la consecución del bicampeonato (2021-2022), en Alianza Lima tomaron la acertada decisión de mantener al plantel que supo remontar posiciones en la última temporada y ganarle la final nacional a Melgar. Guillermo Salas se mantuvo en el cargo, al igual que la columna vertebral, conformada por Ángelo Campos, Gino Peruzzi, Yordi Vílchez, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos . A ellos se sumaron nombres de jerarquía, como Carlos Zambrano (Boca Juniors), Andrés Andrade (Atlético Nacional), Gabriel Costa (Colo Colo), Pablo Sabbag (La Equidad) , Christian Cueva (Al Fateh) y Santiago García (La Calera) .

Además, propició el retorno de Franco Zanelatto (cedido a Alianza Atlético) y sumó futbolistas del torneo local, como Bryan Reyna y Jesús Castillo (Cantolao) y Edinson Chávez (Ayacucho FC). En total fueron 10 futbolistas nuevos con respecto a la temporada 2022. Que llegaban para potenciar un plantel que a nivel local tenía como meta lograr el tricampeonato e internacionalmente intentar competir y trascender en la Copa Libertadores.

Alianza Lima presentó a su plantel 2023 el 8 de enero. Le ganó 2-1 a Junior de Barranquilla en Matute, con goles de Pablo Lavandeira y Gabriel Costa. Video: Latina.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAMINO?

Alianza Lima arrancó muy bien la temporada. Fuera de lo que significó el Walk Over frente a Sporting Cristal por un asunto ajeno al fútbol, el equipo de ‘Chicho’ Salas ganó sus cuatro primeros partidos del Torneo Apertura, incluyendo el clásico en el Monumental frente a Universitario de Deportes. Ahí contaba con todos sus refuerzos a disposición, a excepción de Christian Cueva, quien se sumaría en plena temporada. A eso se sumó un buen inicio en la Copa Libertadores, donde consiguió cuatro de seis puntos posibles, rompiendo la racha de 30 partidos sin ganar en este torneo. Es decir, en 12 de los 25 partidos que va de la temporada, era líder absoluto a nivel local y en zona de clasificación de Libertadores . Esto, en gran parte, porque Salas tenía a su plantel completo y los refuerzos marcaba diferencias, sean con titularidad, goles, asistencias.

Producción del primer tramo del año (febrero - abril)

TRAMO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- PUNTOS PROD. FEBRERO - ABRIL 12 10 1 1 21 6 31 86%

El triunfo de Alianza Lima sobre Universitario de Deportes (2-1 en el Monumental) fue un punto de quiebre a favor del equipo de ‘Chicho’ Salas en el arranque de la temporada. Video: GolPeru.

Producción de los refuerzos y extranjeros entre febrero y abril

FUTBOLISTA PARTIDOS TITULAR SUPLENTE BANCA NO LISTA GOLES ASISTENCIAS MINUTOS SANTIAGO GARCÍA 10 10 0 0 2 1 0 861 PABLO SABBAG 10 9 1 1 1 6 0 689 GABRIEL COSTA 9 9 0 1 2 3 2 680 ANDRÉS ANDRADE 10 8 2 2 0 1 3 649 BRYAN REYNA 9 8 1 1 2 1 0 642 CARLOS ZAMBRANO 7 7 0 0 5 0 0 630 GINO PERUZZI 7 6 1 0 5 1 2 590 PABLO LAVANDEIRA 9 6 3 3 0 0 1 571 JESÚS CASTILLO 9 5 4 2 1 0 1 462 HERNÁN BARCOS 11 3 8 1 0 4 0 401 EDINSON CHÁVEZ 4 4 0 0 8 0 1 302 FRANCO ZANELATTO 7 2 5 0 5 3 0 279 CHRISTIAN CUEVA 5 2 3 1 2 0 0 199

En el mejor momento de Alianza Lima, siempre contó con su plantel casi al 100% . En el cuadro podemos ver que Gabriel Costa y Andrés Andrade se habían integrado bien al equipo titular de Salas, al igual que el central Santiago García. Eran titulares fijos para ‘Chicho’, relegando a la suplencia a titulares habituales en 2022, como Yordi Vílchez, Jairo Concha y Pablo Lavandeira. De los nacionales, Bryan Reyna y Carlos Zambrano eran los que tenían más participación, mientras que Christian Cueva recién empezaba a tener partidos tras su llegada de Arabia Saudita. Sí tenemos que precisar que en este lapso hubo lesiones importantes, como Franco Zanelatto y Gino Peruzzi, quienes se perdieron hasta cinco partidos, desprotegiendo un poco el sector derecho de la cancha, pero bien cubierto en ese momento.

Los números de Alianza Lima, en la primera parte del torneo, eran impresionantes. La productividad superaba el 80%, lo cual le permitió sacar una ventaja importante en el Apertura y así concentrarse en la Libertadores. Sin embargo, se dieron dos factores clave para que el equipo blanquiazul tenga un bajón notorio: algunos futbolistas bajaron su nivel, mientras que otros se lesionaron. Estas situaciones son parte de este deporte y si bien todo club debe tener planifica hasta esa posibilidad, pocos pensaron que iba a tener tantas bajas y, lo peor, consecutivas. Eso, obviamente, se vio reflejado en los resultados.

Dentro de la primera parte del año, Alianza Lima derrotó 2-1 a Libertad en Asunción, lo que le hizo romper una racha de 30 partidos sin ganar en Libertadores. Además, se ponía a tiro de clasificación en la Copa, algo que finalmente no se concretó. Video: ESPN.

Producción del segundo tramo del año (mayo-actualidad)

TRAMO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- PUNTOS PROD. MAYO-ACTUAL 13 7 0 6 22 16 21 54%

La derrota frente a Atlético Mineiro dejó muchas interrogantes. Más allá del resultado, de cómo Alianza Lima planteó el juego. Su rival disparó 31 veces al arco y 9 opciones fueron claras de gol. Si no hubiera sido por Ángelo Campos, era una masacre. Video: ESPN.

Producción de los refuerzos y extranjeros entre mayo y la actualidad

FUTBOLISTA PARTIDOS TITULAR SUPLENTE BANCA NO LISTA GOLES ASISTENCIAS MINUTOS JESÚS CASTILLO 13 9 4 0 0 2 1 900 SANTIAGO GARCÍA 11 11 1 0 2 0 0 884 BRYAN REYNA 10 9 1 0 3 3 1 736 HERNÁN BARCOS 12 8 4 1 0 6 2 727 FRANCO ZANELATTO 12 6 6 0 1 0 0 634 CARLOS ZAMBRANO 6 6 0 3 4 2 0 507 CHRISTIAN CUEVA 10 5 5 0 3 1 1 489 PABLO SABBAG 9 5 4 1 3 3 0 453 GINO PERUZZI 4 4 0 0 9 0 0 360 EDINSON CHÁVEZ 5 2 3 2 6 0 0 296 ANDRÉS ANDRADE 4 4 0 0 9 0 0 266 GABRIEL COSTA 5 2 3 3 5 0 0 246 PABLO LAVANDEIRA 8 1 7 2 0 1 0 161

Si bien es cierto la productividad de Alianza Lima superaba el 50%, no se compara a ese 86% del primer tramo. La participación internacional le bajó el promedio, ya que perdió los últimos cuatro partidos de Libertadores. Sumado a que en el torneo local hubo rotación de futbolistas, en parte por decisión de Salas y en otros casos por obligación ante la seguidilla de lesiones. Los casos que más se sintieron fueron los de Gabriel Costa y Andrés Andrade. Como lo habíamos mencionado anteriormente, ‘Gabi’ y el ‘Rifle’ eran titulares en el primer tramo. Incluso Andrade era considerado por encima de Christian Cueva. Pero sus lesiones le fueron restando minutos y partidos en la temporada. Si a eso le sumamos a Gino Peruzzi, que no tienen un reemplazo que se le acerque a su nivel. Al extremo que Yordi Vílchez ha tenido que cubrirlo en la mayoría de juegos en que el argentino no estuvo. Pablo Sabbag siguió haciendo goles, pero con menos frecuencia que en el arranque. Incluso Hernán Barcos, con menos partidos como titular y minutos en cancha, hoy tiene mejores números: el ‘Pirata’ tiene 9 goles y 3 asistencias, por encima de las 9 anotaciones del ‘Jeque’.

Los que jugaron más en la recta final son los que menos se esperaba al inicio de año. Jesús Castillo llegó sin mucho cartel y hoy se ha vuelto indiscutible en el equipo titular. Incluso viene de anotar el gol de la victoria frente a Deportivo Municipal. Lo de Bryan Reyna no sorprender. El ‘Picante’ llegó a La Victoria tras un excelente año con Cantolao. La ‘U’ lo quería, pero Alianza Lima lo fichó y no se equivocó con este refuerzo que ya se consolidó dentro de la selección peruana que dirige Juan Reynoso.

Tras cerrar su participación en la fase de grupos en la Libertadores (derrota 3-0 ante Paranaense), Alianza Lima derrotó por la mínima diferencia a Municipal. En el equipo titular solo habían 4 refuerzos, de los cuales tres eran nacionales (Chávez, Castillo y Reyna). Video: GolPeru.

¿CUÁL HA SIDO EL APORTE REAL DE LOS REFUERZOS Y EXTRANJEROS EN LO QUE VA DE LA TEMPORADA?

Sacando a Pablo Lavandeira que fue contratado por Melgar, hay cuatro futbolistas que están inactivos: Gino Peruzzi, Andrés Andrade, Gabriel Costa y el mismo Carlos Zambrano, quien no tiene minutos oficiales con Alianza Lima desde la derrota ante Atlético Mineiro en Lima (6 de junio). Se espera que ante Sporting Cristal pueda reaparecer junto a Gabriel Costa, pero debe ser el departamento médico del club de La Victoria quien debe salir a dar los detalles.

FUTBOLISTA PAÍS LLEGADA PARTIDOS EN 2023 NO SALIÓ EN LISTA ÚLTIMO PARTIDO % DE PARTICIPACIÓN HERNÁN BARCOS ARGENTINA 2021 23 0 1 DE JULIO 92% JESÚS CASTILLO PERÚ 2023 22 1 1 DE JULIO 88% SANTIAGO GARCÍA ARGENTINA 2023 21 4 1 DE JULIO 84% PABLO LAVANDEIRA* URU - PER 2022 17 0 10 DE JUNIO 77% PABLO SABBAG COLOMBIA 2023 19 4 1 DE JULIO 76% BRYAN REYNA** PERÚ 2023 19 5 1 DE JULIO 76% FRANCO ZANELATTO PAR - PER 2023 19 6 1 DE JULIO 76% CHRISTIAN CUEVA*** PERÚ 2023 15 5 1 DE JULIO 75% GABRIEL COSTA URU - PER 2023 14 7 2 DE JUNIO 56% ANDRÉS ANDRADE COLOMBIA 2023 14 9 15 DE MAYO 56% CARLOS ZAMBRANO**** PERÚ 2023 13 9 6 DE JUNIO 52% GINO PERUZZI ARGENTINA 2022 11 14 15 DE MAYO 44% EDINSON CHÁVEZ PERÚ 2023 9 13 1 DE JULIO 36%

*No disputó los tres últimos partidos de Alianza Lima. Se fue a Melgar.

**Dos de los partidos que no salió en lista fue porque estuvo convocado a la selección peruana.

***Se integró en pleno torneo y dos de los partidos que no salió en lista fue porque estuvo convocado a la selección peruana.

****Cuatro de los partidos que no salió en lista fue porque estuvo convocado a la selección peruana.