La desgarradora carta que le dedicó 'Chalaca' Gonzales a 'Kukín' Flores

Carlos 'Kukín' Flores fue un talentoso. Así lo recuerdan distintos personajes que lo vieron destacar en los equipos por los que pasó. Esta vez, el conocido César 'Chalaca' Gonzales le dedicó una emotiva carta a uno de sus engreídos.

A través de su redes sociales, ' Chalaca' Gonzales escribió un mensaje para recordar los buenos momentos que compartió con 'Kukín' Flores. Estas fueron las líneas que le dedicó al exfutbolista, quién falleció esta mañana en Lima.

"NEGRO LOCO" y tu me contestabas, ¡¡ "Chalaca" estafador !!!!...….Así era nuestra amistad y cariño mutuo, a pesar de que nos peleábamos desde que tenias 8 años y te incorpore a nuestro querido CANTOLAO categoría 74 (los mejores) y luego viajamos por todo el mundo".

"Podría hacer 2 libros de tu vida, pero respeto a tu familia y a todos tus seguidores que respetaron tu forma de vida. Siempre seguiré diciendo(a pesar de que me digan que estoy loco) que tu fútbol era para estar en el sitial de Messi, Neymar, Rivaldo, Ronaldo, etc. ¡ Si tu lo hubieras querido !!!!! Siempre te recordaré como el mejor volante armador del fútbol nacional(Discúlpenme, César Cueto y Pedrito Ruiz)".

"Me sentí contento cuando me dijiste que estabas en fútbol menores en la región Callao. Me enseñaste a querer al BOYS, a pesar de mi pasado aliancista y me demostraste que si puede haber una amistad sincera y pura entre entrenador y jugador".

"Gracias "negro loco" por tu fútbol y gracias porque siempre fuiste una BUENA PERSONA, a pesar de tu carácter, temperamento y mal genio. Te voy a extrañar muchísimo, pero siempre contento y feliz recordando todas las "p..." que me has hecho en todos los clubes que estuvimos...Mi familia que te quiere mucho, se despide de ti... QEPD."

Tu profe y amigo "Chalaca" Gonzales, el estafador!!".

