Cuestión de estilos: la diferencia entre Pablo Bengoechea y Miguel Ángel Russo

El rendimiento de Alianza Lima en sus primeros dos amistosos dejó contento al hincha blanquiazul. Los futbolistas del club íntimo se vienen acoplando al estilo de juego de Miguel Ángel Russo, luego del paso de Pablo Bengoechea, que instaló una convicción ligada al estilo uruguayo.

“Veo al equipo con una agresividad que ahora el fútbol lo demanda y eso es lo que busca Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico. Entonces, tratamos de trasladar su idea de juego en la cancha. Mientras que la idea de Pablo era distinta, él sólo quería ganar, lo cual le dio resultado”, declaró para GolPerú.

Por otro lado, ante la llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima, se especuló mucho sobre quién sería el arquero titular de los íntimos en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. Hay que tener en cuenta que Pedro Gallese es arquero titular de la Selección Peruana y Leao Butrón fue elegido consecutivamente como “Arquero del año de Perú” en el 2017 y 2018.

“Nunca he dicho que me incomoda jugar un partido sí y otro no. Me fastidia que saquen de contexto mis declaraciones. Lo que venga para mi futuro lo tomo con tranquilidad. La llegada de Pedro, para mi, es agradable, porque más que un compañero es un amigo. Los 30 jugadores que estamos en el club, estamos por Alianza Lima. Al que le toque jugar lo hará bien, porque tenemos que dejar en alto el nombre de Alianza Lima”, reveló Butrón

El experimentado arquero también afirmó que no le cierra las puertas a la Selección Peruana, sin embargo - por el momento - prefiere enfocarse en Alianza Lima: “Yo estoy jugando al fútbol y sería una falta de respeto decir que este tema está cerrado [con la Selección Peruana]. Por el momento, mi concentración está al 100% con Alianza Lima, pero como deportista activo no descarto esa posibilidad”.