LA FORMACIÓN DEL PEQUEÑO ‘GENIO’ (2008-2015)

Christian Cueva debutó a los 16 años en San Martín (2008). En ese entonces, el equipo de Santa Anita era el campeón vigente y tenía a Víctor ‘Chino’ Rivera como técnico. Con los ‘santos’ ganó dos títulos nacionales (2008 y 2010) y tuvo la oportunidad de mostrarse a nivel internacional, tanto en la Libertadores como Sudamericana. Su talento ya llamaba la atención de todos y por eso fue convocado a la selección peruana, en ese entonces dirigida por Sergio Markarián. Aunque no tuvo mucha continuidad, ya estaba en la órbita de la bicolor.

Luego tuvo un paso fugaz por César Vallejo, para después emigrar por primera vez en su carrera: Unión Española de Chile lo fichó en 2013 y esa temporada consiguió su tercer y último título nacional. Ahí cruzaría el charco para jugar por Rayo Vallecano de España, donde apenas tuvo minutos ante Atlético de Madrid y el Vicente Calderón. Su poca continuidad lo llevó a regresar al fútbol peruano. Alianza Lima lo recibiría y con la blanquiazul tuvo altas y bajas. Dentro de la cancha era uno de los mejores, pero afuera de ella también era protagonista. En 2015 tuvo un altercado con algunos hinchas y, en pleno torneo, fue suspendido seis fechas por insultar a un árbitro.

En medio de la polémica fue convocado por Ricardo Gareca para la Copa América 2015. El ‘Tigre’, que tenía poco tiempo en nuestro país, apostó por ‘Aladino’ en vez de Cristian Benavente. Hubo muchas críticas, pero Cueva respondió en la cancha y se ganó la titularidad en una selección donde estaban Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas, entre otros. Su gran torneo continental llenó los ojos de los directivos del Toluca de México, que lo ficharon de inmediato. Ahí disputó una temporada y le fue tan bien que emigró al fútbol brasileño.

Su trayectoria entre 2008 y 2015

EQUIPO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS SAN MARTÍN (PER) 143 104 39 20 16 CÉSAR VALLEJO (PER) 5 3 3 0 0 UNIÓN ESPAÑOLA (CHI) 17 7 10 0 1 RAYO VALLECANO (SPA) 1 0 1 0 0 ALIANZA LIMA (PER) 29 27 2 10 11 TOLUCA (MEX) 42 21 21 6 7

La gran Copa América 2015 y su paso por Toluca relanzaron la carrera de Christian Cueva.

ÁNGELES Y DEMONIOS: SAO PAULO (2016-2018)

Christian Cueva ya era habitual convocado a la selección peruana en 2016. Venía de una buena temporada en Toluca y, tras la Copa América Centenario, fue fichado por Sao Paulo de Brasil. En el ‘Tricolor’ vimos la mejor expresión futbolística de ‘Aladino’, quien rápidamente se ganó un lugar dentro del equipo. A la par de jugar el Brasileirao, Cueva también jugaba las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 con la selección. 2016 y 2017 fueron grandes temporadas para él y cerró con broche de oro con la clasificación a la justa mundialista tras 36 años. Los problemas empezarían en 2018. Cueva recibió una jugosa oferta del Al Hilal de Arabia Saudita, la cual cual rechazada por Sao Paulo. El futbolista, fastidiado, se negó a viajar y jugar en la Copa Brasil. Eso le costó una sanción económica y ahí ya no volvió a ser el de antes. Con la llegada del uruguayo Diego Aguirre se agudizaría su permanencia en Brasil, donde Sao Paulo lo puso como futbolista transferible, ya que no estaba en los planes. No salió por la puerta grande y fue criticado en su momento por los hinchas.

EQUIPO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS SAO PAULO 87 77 10 20 12

Salvo la primera parte de 2018, Cueva tuvo buenos números en Sao Paulo. Igual su salida fue accidentada.

LA PESADILLA DE RUSIA: KRASNODAR (2018)

Definitivamente Rusia no le trae buenos recuerdos a Christian Cueva. En el Mundial falló el penal en el retorno de Perú a los Mundiales y no redondeó un buen torneo. Sin embargo, captó la atención del Krasnodar de ese país, que desembolsó 8 millones de euros para que salga de Sao Paulo . Nunca encontró continuidad y ‘Aladino’ nunca se adaptó a las condiciones climáticas y de convivencia en este país. En más de una ocasión mostró sus ganas de emigrar y eso causó fastidio en su club.

EQUIPO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS KRASNODAR 23 8 15 1 1

Christian Cueva apenas anotó un gol en su paso por Krasnodar.

SANTOS INFERNALES: SANTOS (2019)

A Christian Cueva le apareció la oportunidad de volver a Sudamérica. Santos de Brasil requería sus servicios y era un pedido expreso de Jorge Sampaoli. En su momento se pensó que, siendo requerido por el mismo técnico, el volante encontraría la continuidad y nivel que alguna vez le vimos en Toluca, Sao Paulo y la selección. Al inicio fue considerado como titular, pero fue relegado porque no cumplía algunas indicaciones del técnico. Cueva también estuvo metido en problemas ajenos al fútbol. Se hizo pública una pelea con un hincha en un bar. Ahí fue borrado del primer equipo y mandado a entrenar a la reserva. El volante intentó fichar por San Lorenzo de Argentina, pero no se concretó. Se quería ir a como de lugar y encontró una luz en México.

EQUIPO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS SANTOS 16 9 7 0 0

Santos optó por el venezolano Soteldo en vez de Cueva, que poco o nada rindió en ese equipo.

UN VIAJE DEMASIADO CARO: PACHUCA (2019)

En Pachuca el nombre de Christian Cueva no es de grato recuerdo. El volante apenas disputó tres partidos con el equipo azteca y más se la pasó jugando en la reserva. Pero lo más grave sucedió después. Los ‘tuzos’ tuvieron que abonar más de 4 millones y medio de dólares cumpliendo el laudo del TAS, para así evitar sanciones deportivas . Esto ante la denuncia del Krasnodar contra Santos de Brasil, Pachuca y el futbolista. Mientras Cueva estaba en Brasil buscó que otro club lo fichara. Santos, ya que no lo tenía en sus planes, también estaba de acuerdo. Sin embargo, Krasnodar era el dueño del pase y solo aceptaba compra. Finalmente, ‘Aladino’ pudo conseguir un permiso provisional de la FIFA para poder jugar, pero el club ruso apeló ante el TAS, cuyo fallo en este 2023 lo favoreció. Cueva evitó pagar, pero Pachuca sí lo tuvo que hacer.

EQUIPO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS PACHUCA 3 0 3 0 0





En Pachuca fue el equipo donde menos acción tuvo Christian Cueva: 3 partidos.

LLAMADA DE ‘D10S’ E INFIERNO TURCO: YENI MALATYASPOR (2020)

Antes de llegar a Turquía es preciso recordar que Christian Cueva recibió la llamada de Diego Armando Maradona para sumarse a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El volante declinó la oferta y sí aceptó la de Yeni Malatyaspor, equipo que le ofrecía cuatro años de contrato. Le dieron la camiseta ‘10′, pero le costó adaptarse. Además, tuvo más de un inconveniente con el técnico de ese equipo, Hamza Hamzaoglu. En un partido lo cambió en el primer tiempo y el futbolista lo recriminó y luego hizo público su fastidio en redes sociales. En otro tramo fue separado por indisciplina y fue comunicado que ya no sería considerado.

EQUIPO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS MALATYASPOR 8 7 2 0 1

Tras su abrupta salida de Turquía, Cueva se manifestó a través de sus redes y públicamente. Video: Depor.

UNA RECUPERACIÓN A MEDIAS: AL FATEH (2021-2023)

A inicios de 2021 llegó al Al Fateh de Arabia Saudita. En ese entonces luchaba en la zona baja de la tabla y el peruano recibió la titularidad desde el primer momento. En este equipo empezó a tener la continuidad que no tenía en los últimos tres años. Al Fateh salvó la categoría y Cueva fue de los futbolistas más destacados . En 2022 terminaría siendo uno de los futbolistas con más asistencias de la liga árabe. Una de las claves era que el volante también llevaba un entrenamiento físico especial, algo que hoy ya no hace. Todo iba bien, pero el equipo entró en una crisis financiera que terminó con la salida de algunos futbolistas, entre los cuales estaba Cueva y también Alex Valera. E l técnico, el griego Georgios Donis, señaló que el comportamiento del jugador cambió a partir de la eliminación de Perú del Mundial 2022 y en su momento sugirió que se le rescinda el contrato .

EQUIPO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS AL FATEH 51 46 5 16 16

Los números de Cueva en Al Fateh son positivos, pero se fue mal del club árabe.

ALIANZA LIMA (2023)

Tras solucionar temas contractuales con Al Fateh, Christian Cueva es inscrito para jugar por Alianza Lima en el Torneo Apertura y Copa Libertadores. Había mucha ilusión y expectativa con su llegada. Incluso el club hizo toda una campaña para poder costear los gastos de su contrato. Pero en la cancha se dio un panorama totalmente distinto. El volante nunca encontró su mejor estado físico y tampoco futbolístico. Al punto de ser relegado por el colombiano Andrés Andrade y recién tuvo más continuidad a partir de la lesión del ‘Rifle’. Igual fue convocado por Juan Reynoso a la selección peruana y su participación fue intrascendente. Tras el último partido con Municipal, Cueva no se apareció al entrenamiento del último lunes y luego se confirmó lo que todos suponíamos: una nueva indisciplina . El club de La Victoria estaría decidiendo no ampliar el préstamo y que a fines de agosto ya no contar más con él.

EQUIPO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS ALIANZA LIMA 15 7 8 1 1

Ante Binacional fue el mejor partido de Christian Cueva en su retorno a Alianza Lima. Dio una asistencia y propició un gol. Video: Liga 1 Max.