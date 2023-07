Con 53 años y retirado del fútbol hace tiempo, ‘Pocho’ recordó anécdotas y reveló episodios de su vida futbolística poco conocidos, como su paso por los juveniles de Alianza Lima. También contó que en alguna oportunidad se puso los guantes para reemplazar al ‘Gringo’ Zubczuk en el equipo crema.

En otro momento de la charla con ‘Puchungo’, el papá de Gustavo Dulanto compartió la graciosa anécdota que le dejó el autogol convertido cuando jugaba en Melgar de Arequipa. Su paso por Mérida de España fue un punto aparte, ya que se enfrentó a ‘monstruos’ de la Liga española. Eso sí, se arrepiente de irse del club fundado en 1912, pues resignó un contrato de más de un millón de dólares.

Tuviste pasado blanquiazul, ¿cómo fue eso?

Todos saben que soy hincha de Universitario, pero para llegar al club era bien difícil . En Alianza Lima eran alrededor de 600 niños y estaba el ojeador del ‘Cholo’ Castillo. Recuerdo que comenzaron a escoger y me quedé varios años en juveniles hasta el accidente del Fokker.

¿Cómo recibiste la noticia del accidente aéreo?

Fue fatal. Me afectó mucho. Tenía amigos, no es como ahora que hay psicólogo. Además, se tejieron varias novelas urbanas.

¿Siempre fuiste defensor?

Jugué hasta de arquero. Atajé en Cerro de Pasco, con Universitario, recuerdo que fueron los diez minutos más largos de mi vida. Lo expulsaron a Juan Carlos Zubczuk, así que me puse los guantes. Saqué buenos balones. Ganamos 3 a 1.

‘Puchungo’ no te perdona el autogol con Melgar. ¿Cómo sucedió?

Previo partido, me dijo en broma que iba a ganar Juan Aurich a Melgar donde yo jugaba y que iba a cometer un autogol. El capitán tuvo la culpa, no escogió bien la cancha, el aire de Chiclayo nos mató. Para nosotros atajaba ‘Panchi’ Pizarro. Él me da el balón y queda abierto, pero yo iba a apretar y respondo perfilado. Se la doy, pero ‘Panchi’ creo que estaba conversando con la fotógrafa de Depor, el viento terminó por meter el balón. Cuando intenté reaccionar ya todo el estadio estaba gritando el autogol. Volteo y ‘Panchi’ ya no estaba. Yo no quería ni salir del estadio, tampoco de la concentración, pero llegó ‘Puchungo’ con el ‘Cholo’ Marrou a fastidiarme.

¿Quién te dio la bienvenida al llegar al ‘Lolo’ Fernández?

El ‘Puma’ Carranza. Él llegaba súper temprano al ‘Lolo’ Fernández y, entonces, ‘Pajita’ (utilero) me dice que busque mi vestidor. Estaban el ‘Puma’, Roberto Martínez... Me senté cerca de la ventana, y el ‘Chucho’ Torrealva me dijo que salga de ahí, ya que muchos se habían ido por sentarse en ese lugar. También tengo una anécdota con Jorge Nicolini.

¿De qué se trata?

Cuando yo estoy en Hijos de Yurimaguas, don Jorge me llama para que vaya a la ‘U’, pero primero tenía que salvar la categoría con mi equipo. Se conversó el tema, pero a los dos días también me llamaron de Sporting Cristal. Fui a conversar con Jorge Nicolini y le conté. Todo estaba bien, ya habíamos hablado, así que me dijo que vaya hablar con la secretaria. Me dio un cheque con cinco mil dólares. Fui donde mi papá, quien tenía una farmacia frente al Congreso y le conté. Él pensaba que había robado. Con esos cinco mil dólares me compré el Mazda (auto). Ese carro se lo regalé a mi viejo.

¿Qué significó dar la vuelta olímpica con la ‘U’ en el ‘Lolo’ Fernández?

Fue el sueño de todos. Fue la única vuelta olímpica que dio la ‘U’. Aquel año (1992), la ‘U’ tenía un equipazo. Recuerdo que tanto ese año como en el 93, las dos finales por el título nacional, las jugamos ante San Agustín.

Fuiste bicampeón y compartiste vestuarios con Juan Reynoso, actual seleccionador nacional, quien dirigió a tu hijo Gustavo en Real Garcilaso...

Juan es buen bailarín. Estudiaba en el Alcides Vigo, y en esa época jugábamos en Alianza. Cuando se presentan los niños del colegio, veo de cerca y al fondo estaba Juan, bailando saya. Con Juan nos conocemos de toda la vida.

¿La propuesta económica del Mérida de España fue la mejor en tu carrera futbolística?

Tres años de contrato me ofrecían. Mi primer partido fue contra Betis, recuerdo. Era un equipo de unos gitanos, la comuna le dio la cancha de Mérida. Cuando llego al club, era una ciudad muy chica, lo más bonito era el circo romano que tenían. Mi mejor partido fue ante Barcelona en el New Camp. Yo fallé en Mérida. Terminé peleándome con un preparador físico. Aconsejo que no lo tienen que hacer, tenía un contrato de un millón doscientos mil dólares, pero me arrepiento por perder esa cantidad de plata. Debí quedarme a cumplir mi contrato. Solo me quedé dos meses, pero me fui para México.

Jugaste por el Resto del Mundo con monstruos. ¿Qué recuerdos?

Jugué de lateral derecho y ‘Chemo’ del Solar de central. Fue un partido con sudamericanos. A mí me llama la UNIFE, tuve mi mejor partido con Mérida ante Barcelona de Figo. El técnico de nuestro equipo fue César Menotti. Estaban los ecuatorianos Hurtado, el ‘Pibe’ Valderrama, Higuita, Palinha, el estadounidense Alexis Lalas, recuerdo que nos pusieron una limosina. En el otro equipo estaba Hristo Stoichkov, el español Amor. Después me invitaron a jugar con Ronaldinho. Llegué con el ‘Coyote’ Rivera y el ‘Chino’ Pereda. Yo no era de tomar foto.

Tu hijo Gustavo Dulanto jugó Champions League y le ganó al Real Madrid de Benzema...

Fue todo un sueño. Los que conocen a Gustavo saben de su personalidad, él no para hasta conseguir sus cosas. Solito se la busca. Estoy seguro de que jugará en la selección nacional, sería otro sueño que lo cumplirá. Después fui al partido de vuelta en Moldavia.

