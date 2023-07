El momento que cada uno vive difiere tanto que paradójicamente es imposible no compararlos. Si nos basamos solo a los números, es evidente que Cueva le saca una gran ventaja a Flores. La razón es obvia, porque ‘Aladino’ jugó más partidos y sumó más minutos en el año. Llegó a Alianza Lima a inicios de temporada y desde entonces gozó de cierta continuidad. En cambio, Flores lleva apenas un mes en la ‘U’ y está lejos de los registros del volante blanquiazul. Pero esa marcada diferencia queda de lado cuando comparamos el aporte futbolístico de cada uno a su respectivo equipo. Y allí el que sale mejor parado es ‘Orejas’. ¿Por qué?

Números de Cueva y Flores este año

Futbolista Partidos jugados Minutos jugados Goles Asistencias Christian Cueva 15 798′ - 1 Edison Flores 3 158′ 1 1

En poco tiempo, Flores ya hizo más en la ‘U’ que Cueva en Alianza: anotó un gol en 158′, algo que ‘Aladino’ no pudo hacer en 798′. Futbolísticamente, su la trascendencia en el equipo de Jorge Fossati es notoria y quedó al descubierto en el clásico, cuando ingresó en el segundo tiempo para cambiarle la cara la crema y tener la opción más clara de anotar un gol. Su estancia en Ate ha sido progresiva, va de menos a más, acumulando minutos y ganando terreno entre los posibles titulares. Si en algún momento le toca arrancar, no sería una sorpresa, porque se lo merece.

Flores ha sabido destacar en la cancha más allá de la estadística que posee. Es un futbolista que suma en la ‘U’, su juego potencia al colectivo y le da peligrosidad a la ofensiva crema. Le ha tocado asumir una función más protagonista que en su etapa en la selección peruana, porque no juega por la banda izquierda, sino como segundo delantero, detrás de Alex Valera, y eso le permite estar cerca del gol. También le ha ayudado complementarse en cancha con Piero Quispe y Andy Polo, quienes son los más determinantes en la construcción de juego ofensivo en la ‘U’ de Fossati.

Si bien este es apenas el comienzo de Flores tras su regreso a Universitario, le sirve al hincha crema para ilusionarse con lo que puede venir. Todo lo que el ‘Orejas’ ha logrado sumar a su alrededor en apenas un mes es completamente diferente a lo que sucede con Cueva, quien es la otra cara de la moneda. ‘Aladino’ no ha podido adquirir ese protagonismo que hubiese deseado ni tampoco ha podido ser determinante para Alianza Lima. Solo mostró chispazos de buen fútbol que no alcanzan para lo realmente importante: sacar buenos resultados en Liga 1 y Copa Libertadores.

Cueva lleva poniéndose a punto físicamente desde que llegó y ni así ha podido ganarse el puesto de titular en el cuadro blanquiazul. Guillermo Salas le dio la oportunidad de mostrarse, de jugar y trascender; pero no fue suficiente. Y el acto de indisciplina de hace un par de semanas fue la gota que colmó el vaso. En todo este tiempo, ‘Aladino’ no ha podido reunir los argumentos suficientes para asegurar que su aporte fue valioso en La Victoria. No obstante, el título del Apertura maquilla la performance del jugador en tienda íntima.

Bajo ese panorama, el contraste entre Flores y Cueva es un hecho real. Ambos son jugadores de selección que volvieron del extranjero para sumar minutos en los clubes que dicen amar; pero no siempre eso resulta bien. ‘Orejas’ viene destacando y aportando a la ‘U’, mientras que ‘Aladino’ continúa en ese camino del intento que hasta ahora no tiene un final feliz con Alianza Lima.

