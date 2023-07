Pero más allá de la salida de Salas como medida de urgencia para devolverle el rumbo a Alianza Lima en el Torneo Clausura, existen temas pendientes que el próximo entrenador deberá atender y en la medida de lo posible resolver. Por ahora, lo principal es recuperar la sonrisa en el certamen y cortar esa mala racha de tres compromisos seguidos sin ganar. El tiempo corre en contra, porque el principal objetivo de los íntimos es meterse a los playoffs de fin de año y conseguir el tricampeonato.

La recuperación de Cueva

Salas tuvo a Christian Cueva desde inicios de año y nunca pudo sacar lo mejor de él. Es cierto, parte de la responsabilidad la tiene el propio futbolista, porque de él depende ponerse a punto para abrirse un lugar entre los titulares; sin embargo, el técnico tiene la misión de darle las herramientas necesarias para que Cueva pueda brillar. ‘Chicho’ trató de darle tiempo e ir al ritmo de ‘Aladino’, quien sumó minutos poco a poco, aunque no logró despegar futbolísticamente. También lo puso como titular, enganche, por la banda, pero sin resultados favorables. Cueva no mostró todo su potencial con Salas, ni Salas pudo obtener ese potencial de él.

Lo que sí hubo de Cueva fueron chispazos de buen fútbol que no terminan de convencer ni salvar su temporada en Alianza Lima. Lo trajeron para que juegue la Copa Libertadores y no pudo ser. En ese sentido, Salas no logró convencer del todo a ‘Aladino’ y este se fue apagando a sí mismo con malas decisiones que lo borraron del equipo. Si bien el DT no tiene toda la responsabilidad, queda la sensación de que pudo hacer algo más.

Mejor juego y replanteo

Tres partidos son los que Alianza Lima acumula sin ganar y la razón de esa mala racha es que el equipo no juega bien. No lo dice la prensa, sino sus propios futbolistas como Hernán Barcos y Carlos Zambrano. Hace falta mejorar, porque no se logra identificar a qué juega el equipo. Y esa tarea es del técnico y de su capacidad para convencer a sus jugadores de lo que quiere en la cancha. Hasta ahora, dio la impresión de que Alianza tiene un buen plantel repleto de individualidades; pero Salas no ha podido cohesionar ese talento desde lo colectivo.

Al mismo tiempo, se le cuestiona la falta de tino para replantear los partidos, algo que el DT tenía anteriormente y hoy lo ha perdido. Alianza reaccionaba cuando jugaba mal, pero ahora es distinto y le cuesta cambiar sobre la marcha. ‘Chicho’ no ha logrado acertar en el replanteo en los últimos partidos, su equipo se venía abajo en lo futbolístico y era superado justamente por el rival.

¿De qué juega Castillo?

Jesús Castillo fue uno de los aciertos en las contrataciones de Alianza Lima este año. Creció con la confianza de Salas y hoy es titular en el equipo. Sin embargo, la duda está en la función que aplica dentro del campo; es decir, si hace dupla en la marcación con Josepmir Ballón o forma parte de la creación con Jairo Concha. ¿Cuál es su tarea principal? Porque da la sensación de que el jugador termina siendo sacrificado en el esquema de juego. Lo que sí es importante reconocer es que Castillo ha tenido la entereza incluso para destacar bajo ese panorama, porque ha hecho buenos partidos y ha sido clave para sacar resultados positivos.

Pero la duda está allí. A Castillo lo trajeron para darle competencia a Ballón en esa posición; no obstante, su juego le permite tomarse cierta licencia y pisar el área como un elemento más de ofensiva. Físicamente, esa función desgasta y el equipo pierde intensidad. Por eso, es tarea del próximo entrenador establecer los roles de cada uno de sus jugadores en esa zona, de manera que pueda equilibrar el colectivo.

El problema de las lesiones

Salas tuvo la mala suerte de no contar con todo su plantel debido a las lesiones de varios futbolistas. Gino Peruzzi, Andrés Andrade, Santiago García, Gabriel Costa, Yordi Vílchez, Pablo Sabbag, entre otros más, formaron parte de esa lista de lesionados que ningún técnico quisiera tener. Pero a ‘Chicho’ le tocó y quien venga a reemplazarlo debe evitar lo que sucedió. No es posible que un plantel como Alianza Lima sufra de tantas lesiones y que mantenga el secretismo respecto a las mismas.

Peruzzi y Vílchez siguen entre algodones y es cuestión de tiempo para que regresen a jugar. El reto está, entonces, en mantener al plantel sano, con un trabajo coordinado junto al área médica del club para resolver este tipo de casos a la brevedad posible. El nuevo DT necesita saber la realidad física del grupo, el cómo están y a qué nivel, porque de eso depende el éxito de los objetivos de este año.

¿Qué hacer con Benavente?

Trascendió que Cristian Benavente volverá a las canchas en septiembre próximo luego de superar una larga lesión que lo ha mantenido afuera desde diciembre del año pasado. Eso es una buena noticia para Alianza, porque suma un jugador más al plantel; sin embargo, el desafío está en cómo integrarlo y sacar lo mejor de él. Y es que los íntimos necesitan soluciones al corto plazo y jugadores que lleguen para sumar y resolver. El ‘Chaval’ es un buen futbolista, pero nada garantiza que podrá ser una opción a considerar para el siguiente entrenador.

De igual manera, también es necesario repotenciar a quienes han sufrido un bajón en su rendimiento inicial, como es el caso de Bryan Reyna, considerado el mejor jugador de los blanquiazules en el Apertura. El extremo no ha podido destacar como antes, ha perdido su olfato goleador y necesita más del colectivo para aparecer. Por ahora, queda esperar a que el siguiente en el cargo pueda resolver las urgencias en Alianza y calmar las aguas movidas, sobre todo porque conseguir el tricampeonato es lo único que pueda salvar la temporada en Matute.

