Gabriel Achilier, refuerzo asegurado por Alianza Lima antes de su descenso, aclaró que no jugará el ascenso con el conjunto victoriano si no se llega a anular la baja, como esperan los ‘íntimos’, ya que prioriza regresar a la Selección de su país con un papel protagónico. A su llegada a la capital, el no esperaba que la presente situación, dado que su meta era volver a su recuperar su nivel visto en México.

“Mi idea al venir a Alianza Lima fue jugar Primera porque mi intención era volver a mi selección”, señaló el zaguero ecuatoriano este viernes en diálogo con el programa ‘Barrio Fútbol” de Radio Unión, descartando que vaya a jugar en la Segunda División.

Si Alianza Lima finalmente debe disputar la Liga, el defensor apuntará hacia otro destino en el mercado de pases en Sudamérica. “Mi representante ya me está viendo opciones en México o mi país”, indicó Achilier en medio de su estancia en la capital.

No obstante, el excapitán del ‘Tricolor’ norteño quiso dejar claro que su intención no es perjudicar a la institución blanquiazul. “No estoy negociando ninguna resolución con el club. Mi intención no es sacar provecho de Alianza. Quiero que los hinchas lo sepan”, agregó el zaguero ecuatoriano que llegó a nuestro país antes de las Fiestas, y aún no define su situación con los de La Victoria.

“Tengo contrato con Alianza por dos años. La idea es que si el equipo termina jugando Segunda División, el club me pueda prestar a otro equipo”, detalló en cuanto a posibles ofertas en su país para continuar ligado al fútbol profesional.

Ayudar a los victorianos a volver a Primera no es una opción, aunque tenga ganas. “Cómo no me va a gustar regresar a Alianza al lugar que le corresponde (Liga 1), pero el tema presupuestario es complicado para la directiva del club”, afirmó. Queda tan solo ver que sigue con el caso.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR