¿Confía en llegar a segunda ronda? Russo habló sobre la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores

El director técnico de Alianza Lima , Miguel Ángel Russo, declaró sobre la participación del club que dirige en la Copa Libertadores. "No me gusta que de entrada digan que no tenemos chances en la Copa", dijo en una entrevista a radio Ovación.

Asimismo, Russo reafirmó la confianza que tiene en su trabajo y en los jugadores de Alianza Lima. " Bienvenido todo lo que sea una exigencia mayor, eso te ayuda a crecer", señaló refiriéndose a la primera participación del club Íntimo de La Victoria frente a River Plate.



"Ir y jugar contra el campeón de América, es bueno y más siendo el primer partido. Con un estadio lleno y todo eso. Bienvenido sea todo lo que sea una exigencia mayor, eso te ayuda a crecer", agregó.

Russo señaló que el tiempo que tiene como director técnico del club blanquiazul ha servido para conocer a fondo a los jugadores para ver su desempeño y desarrollar las tácticas para seguir creciendo juntos.

Con respecto a la Liga 1, el partido de Alianza Lima y Sport Boys será el que abrirá el campeonato nacional. Este encuentro está programado para el viernes 15 de febrero a las 8:00 p.m.