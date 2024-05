Este martes, Universitario de Deportes y Junior de Barranquilla se enfrentarán por la cuarta jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. El grupo D es uno de los más cerrados del certamen, pues el líder (Junior) suma cinco puntos y a solo uno de distancia están los cremas. Esto obliga a ambos a buscar sí o sí los tres puntos en el duelo de este martes 7 de mayo, a fin de asegurar sus chances de clasificación a los octavos de final. Conoce más aquí.

Los dirigidos por Fabián Bustos llegan a este compromiso, luego de dos caídas importantes. En el plano local, los cremas cayeron el último fin de semana ante ADT por 2-0, resultado con el que bajaron a la segunda casilla de la tabla del Apertura, pero que no le resta oportunidades de pelear el título. A nivel internacional, la ‘U’ perdió por 3-1 frente a Botafogo, dejando su diferencia de goles en -1.

Pese a ello, el equipo está decidido a salir de este mal momento. De momento, la victoria que tuvieron frente a LDU Quito y el empate que sumaron frente a los ‘cafeteros’ les permiten tener cuatro puntos en la tabla, con los que puede seguir peleando por una clasificación a octavos. Eso sí, los duelos que le queden de local (frente a Junior y ante Botafogo) serán cruciales para continuar en carrera.

Precisamente, el DT de los merengues habló -luego del duelo en Tarma- de la importancia de continuar, pues todavía quedan partidos con los que se puede pelear en ambos campeonatos. “Tenemos que darle vuelta a la página e intentar ganar este martes en la Libertadores que será un partido muy complicado”, sostuvo a la prensa, tras su llegada a Lima.

En el caso de Junior, el elenco colombiano llega a este partido, tras ganar por 2-1 a Millonarios en la etapa final del Apertura. Los barranquilleros se ubican primeros en el Grupo A de esta ronda, luego de quedar en el séptimo puesto de la fase regular con 29 puntos. En la Copa empató 1-1 frente a Liga de Quito, su segunda igualdad en lo que va del certamen continental.

Gracias a este resultado, los ‘cafeteros’ acumulan cinco puntos en la tabla y se mantienen firmes como posibles candidatos a los octavos. No obstante, el duelo con los cremas determinará si continúan en la cima o si bajan al segundo lugar. Restaría también ver el cómo concluye el choque de Botafogo y los ecuatorianos, partido que se jugará el miércoles 8 de mayo.

¿En qué canal ver Universitario vs. Junior?

El partido entre Universitario vs. Junior se disputará en el estadio Monumental de Ate y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Junior?

El partido entre Universitario vs. Junior está programado para este martes 7 de mayo desde las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del miércoles.

¿Dónde se jugará el Universitario vs. Junior?





