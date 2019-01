Las tristes confesiones de Gabriel Costa sobre su vida en Alianza Lima

Un calvario. Eso fue para Gabriel Costa su estadía en Alianza Lima. El uruguayo nacionalizado peruano, reciente fichaje de Colo Colo, habló para el portal web Garra y reveló todo lo que tuvo que pasar mientras vistió la camiseta blanquiazul.

"...el 'Topo' Sanguinetti me llevó para Alianza Lima de Perú. Cuando me hablaron en dólares no lo podía creer. Siempre te queda marcado quien está con vos, y mi señora estuvo siempre. Los primeros meses en Perú me rebotaba la pelota. 40.000 personas me chiflaban", relató Costa.

"Mi mujer no podía ir a la cancha porque era durísimo. Salimos campeones, de todas formas. Para el otro campeonato los dirigentes no me querían ni ver. El 'Topo' me bancó a morir, pero me dijo que me quedaba un último partido. Llegué a casa y nos pusimos a llorar con mi señora; no sabíamos qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a ir, ella había dejado hasta su trabajo en Montevideo", continuó.

Finalmente, el extremo, ahora del 'Cacique', aseguró que Mariano Soso fue parte fundamental para su llegada a Sporting Cristal en 2016.

"Terminé yendo a Cristal en 2016 porque me llamó Mariano Soso, el técnico, un tipo que me llegó hasta adentro; con él me iba para la guerra. Es el técnico que quiero tener siempre. Yo estaba negociando con Alianza para renovar y Mariano me convenció: ‘Me voy contigo’, le dije".

Costa llegó al Perú en el 2014 y se fue en el 2019, haciéndolo ya elegible para representar al país a nivel de selección. Por mientras, el 'Gabi' buscará llevar su buen rendimiento al fútbol chileno y destacar en la Copa Sudamericana.