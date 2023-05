“Que ya acabe el Apertura de una vez”. “Hay que pensar en el Clausura”. Estas frases se han vuelto una constante en las calles y redes sociales por estos días. Sobre todo, de parte de los hinchas cuyos equipos han quedado relegados en el Torneo Apertura y han mostrado un rendimiento y números para el olvido. Y es que todo apunta que el primer certamen de la temporada a nivel nacional caerá en manos de Alianza Lima o Universitario de Deportes. Porque los ‘compadres’ han sido los equipos más regulares y por eso le han sacado una ventaja importante al resto. Y a eso le sumamos que ambos vienen compitiendo de la mejor manera la Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente.

Perú no solo es un país generoso por su comida o por su gente. También lo es con el fútbol y desde hace un buen tiempo nos ofrece un sistema de campeonato donde no siempre campeona el equipo más regular de la temporada. En las mejores ligas del planeta, como la Premier League, Bundesliga, Serie A o La Liga, por mencionar las más conocidas, se consagra el equipo que sume más puntos en enfrentamientos de ida y vuelta, no pasan de 34 a 38 fechas y no hay final. Gana el que sumó más puntos de principio a fin. Así se simple. En nuestro país se disputaba de esta manera hasta fines de 1996, que coincidió con el tricampeonato de Sporting Cristal y donde el torneo solía definirse con varias fechas de anticipación.

Ese fue uno de los motivos para cambiar. Por darle más emoción al torneo, se decidió desde 1997 que se armen dos torneos: Apertura y Clausura. Esto básicamente por tener un paquete mayor de partidos y, de pasada, procurar que siempre haya una final que genere expectativas. En su primera experiencia, por cosas del fútbol, Alianza Lima ganó ambos torneos y salió campeón nacional tras 18 de sequía. Lo curioso es que no hubo necesidad de disputar una definición, dada la impecable campaña blanquiazul de principio a fin. Este sistema de torneo puede gustar a muchos o disgustar a otros, pero está establecido en las bases que los 19 equipos aceptaron antes del inicio del campeonato. Es por eso que, al final de cada temporada, el equipo que alza el trofeo siempre será inobjetable e indiscutible.

Lo que siempre importa es la foto final. Nadie se acuerda si un equipo arrancó bien si al final no tiene el premio máximo. Sin embargo, termina siendo un grave error tirar la toalla en estos momentos o creer que alcanzará con mejorar en la siguiente etapa. Porque, como ya se mencionó líneas arriba, el sistema de campeonato de Liga 1 es generoso y te da hasta tres opciones para poder luchar por el título a final de temporada. Si no lo puedes lograr en el Apertura, tienes la opción del Clausura. Y si no lo consigues por ninguna de esas dos etapas, ahí es donde aparece la otra tabla: la del Acumulado. Esa que al final de la temporada sumará 36 partidos por equipo y que en estos momentos del año pocos miran o les interesa poco, pero muchas veces termina siendo determinante a la hora de ver qué tan cerca estás de tu meta entre setiembre y octubre. Es por eso que en Cristal están disconformes porque le anularon un gol en los descuentos que pudo ser el del triunfo en Cajamarca. O Mannucci por el polémico penal cobrado en el arranque del choque ante Alianza Lima. A final de temporada, esos fallos pueden incidir en sus objetivos.

El Acumulado es la tabla que suma los puntos de un equipo tanto del Apertura como el Clausura. ¿Eso qué significa? Que en caso un club no gane alguno de los torneos cortos, tiene la posibilidad de meterse en la pelea gracias al Acumulado. Los puntos que restan no solo son de honor, sino sirven para mantenerte o escalar posiciones. Si un equipo queda entre los dos mejores de esta tabla se asegura, por lo menos, el pase a las semifinales. El último antecedente de un equipo que no ganó un torneo corto, pero terminó siendo campeón nacional, fue en 2020. Universitario de Deportes se llevó la Primera Fase y Ayacucho FC la Segunda. Los cremas, al quedar también en el segundo del Acumulado, se metieron directamente en la final. Su rival salió de un choque entre los ‘zorros’ y Sporting Cristal, equipo que había ocupado el primer de la sumatoria de las dos tablas. Los celestes se impusieron en las ‘semis’ y luego derrotaron a la ‘U’ en la final, logrando su último título nacional y privando a los merengues de cortar una racha sin campeonatos.

Pero la tabla del Acumulado no solo sirve para definir al campeón a fin de año. De ahí también salen los clasificados a la fase iniciales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En Perú hay premio para los ocho mejores equipos ubicados, que finalmente terminan siendo los más regulares de la temporada. Y también para sentenciar a los equipos que se irán al descenso. Este año se irán a Liga 2 los equipos que ocupen los puestos 17, 18 y 19. En estos momentos Deportivo Binacional, Sport Boys y Academia Cantolao están en la zona roja, pero tienen lo que queda del Apertura y todo el Clausura para intentar revertir su suerte en la máxima categoría. Es por eso que cada partido se debe jugar como una final. Y no porque sea una frase cliché, sino porque es un torneo de largo aliento. Y es ahí donde los que sean más regulares tendrán premio y los que no se pongan las pilas a tiempo, les puede costar caro.

