No la tendrá fácil. Alianza Lima ha sido una de las gratas sorpresas en el torneo Mitad del Mundo Sub 18 al clasificar como cuarto en su grupo a la siguiente fase donde lo espera un rival que no solo tiene chapa de favorito para superar a los peruanos, sino hasta para ganar el certamen: Atlético Paranaense .

Este martes terminó la etapa de grupos y con ella se definieron a los ocho clasificados, los mismos que jugarán en llaves de eliminación directa hasta llegar a la gran final. Por el grupo A pasaron Red Bull (Brasil), Cortuluá (Colombia), Gremio (Brasil) y Alianza Lima (Perú). Mientras que por el Grupo B lo hicieron Paranaense (Brasil), Talleres (Argentina), Independiente del Valle (Ecuador) y Atlético Nacional (Colombia).

El fixture del torneo Mitad del Mundo 2018 ordenó los emparejamientos de la siguiente manera: el primer de cada grupo enfrentará al cuarto del otro grupo, y el segundo de una llave se enfrenta al tercero de la otra llave. Por esta razón es que el rival de Alianza Lima será Atlético Paranaense.

El resto de los partidos serán los siguiente:



Cortuluá (Colombia) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Red Bull (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia)

Talleres (Argentina) vs. Gremio (Brasil)

Atlético Paranaense (Brasil) vs. Alianza Lima (Perú)



El choque de Alianza Lima vs. Atlético Paranaense está programado para este miércoles a las 4 de la tarde en el complejo de Independiente del Valle, ubicado en Sangolquí, Ecuador.

Este miércoles se jugarán los partidos por los cuartos de final y ahí se verá si Alianza Lima , el único representante peruano que quedó con vida en el torneo luego de que Universitario de Deportes quedara eliminado en fase de grupos, clasifica a las instancias finales.