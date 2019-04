La reacción de los hinchas ante la posible salida de Miguel Ángel Russo [VIDEO]

Esta noche juegan Alianza Lima vs. Internacional por la quinta jornada de la Copa Libertadores. Se dice que este sería el último partido de Miguel Ángel Russo al mando de los íntimos que, tras nueve partidos sin ganar, daría un paso al costado para viajar a Argentina. ¿Qué opinan los hinchas al respecto?

“Si bien Bengoechea le ha dejado la valla bien alta, para mí, Russo ya no merece otra oportunidad. Los resultados que nos están dando son paupérrimos y no me gustaría seguir viéndolo en la casa blanquiazul”, sostuvo uno de los hinchas que llegó al Estadio Nacional para el duelo copero.

Opiniones de los hinchas previo al Alianza vs. Internacional. (Video: Alexander Reyes)

Las opiniones están divididas, pues hay fans del club que creen que Russo debería continuar. “Yo creo en los procedimientos a largo plazo. Sería bueno que se quede Russo, es un técnico con prestigio y juega bien, aunque no ha dado resultados. Esto es decisión de él, si se quiere ir, bueno”, manifestó otro hincha.

Ante la posibilidad del regreso de Pablo Bengoechea, dijeron lo siguiente: “¿Qué otras opciones tiene Alianza de otro técnico? Escuché a Bengoechea, a Víctor Reyes, pero como hincha solo me queda seguir alentando siempre, en las buenas y en las malas”.

La reacción de los hinchas ante la posible salida de Miguel Ángel Russo | HINCHA 2. (Video: Alexander Reyes)

Alianza Lima se juega su pase a la Copa Sudamericana, aunque no la tendrá sencillo. Los íntimos han sumado solo un punto en el torneo y espera sumar los tres de esta jornada para quedarse en el tercer jugar del Grupo A.

La reacción de los hinchas ante la posible salida de Miguel Ángel Russo | HINCHA 3. (Video: Alexander Reyes)

