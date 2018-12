Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿cómo llegan ambos equipos a la final del Descentralizado 2018?

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan este miércoles, a las 8:00pm, en el Estadio de 'Matute', en la primera final del Descentralizado. En partidos de tanta magnitud es difícil que exista un favorito, pero, ¿cómo llegan 'blanquiazules' y 'cerveceros' a este vital encuentro?

Sporting Cristal, conducido por el chileno Mario Salas, tuvo un importante rendimiento en el Torneo de Verano y Apertura, ganando ambos, aunque el equipo 'celeste', futbolísticamente, decayó en la parte final de la temporada.

Aun así, esto no se reflejó en los resultados para los 'bajopontinos', ya que de sus últimos cinco partidos, ganaron tres, empataron uno y perdieron uno (amistoso contra Atlético Nacional). De paso, anotó 20 goles y recibió solo tres.

Por otro lado, está Alianza Lima, que pese a no haber ganado ninguno de los tres torneos en el 2018, se metió a la final tras vencer a Melgar por penales. Aunque su juego no resulte vistoso, los dirigidos por Pablo Bengoechea han logrado los resultados y no quieren parar hasta conseguir el bicampeonato.

El presente 'íntimo' es bastante regular: acumulan dos triunfos, dos empates y una derrota (última fecha del torneo contra Binacional). Eso, sumado al estado anímico del equipo, luego de la agónica victoria sobre Melgar, parece ser un plus importante de cara a la final.

