Miguel Araujo llegó a suelo peruano, hace algunos días, para disfrutar de sus vacaciones. Pero, el defensa de Talleres no ha estado ajeno al fútbol, y menos a su Alianza Lima. Por eso, fue a Matute para presenciar la primera final frente a Sporting Cristal.

En diálogo con ESPN Perú, Araujo dio sus apreciaciones de lo que fue la holgada derrota 'blanquiazul'. "El resultado no refleja el colectivo que hicimos. Me siento parte de (este grupo), y como bien escuché decir a Pablo (Bengoechea), hicimos lo nuestro, tuvimos oportunidades", afirmó.

"Entré al camerín a levantar un poco al grupo. Soy de esos que le gusta levantar al compañero, lo hago acá y también en Argentina. Iré con el equipo el domingo", añadió.

Para el defensa de la 'T', las opciones de Alianza de conseguir el bicampeonato no se han reducido. "Hay que reconocer que son esos partidos que el balón no quiere entrar, pero toca otra final. Esto no acaba aquí", finalizó Araujo, quien dejó a los 'íntimos' en agosto de este año.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán nuevamente este domingo a las 3:30 pm., en el Estadio Nacional, por la segunda final del Descentralizado. En caso los dirigidos por Pablo Bengoechea ganen, se forzará un tercer partido, que se desarrollaría el 19 de diciembre (estadio por definir).