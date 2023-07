Se viene un partido. Este sábado tendremos una final adelantada por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Frente a frente estarán los dos mejores equipos del campeonato hasta la fecha: Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura, recibirá en Matute a Sporting Cristal, segundo del torneo pasado y del Acumulado. Pese a que todavía estamos en la tercera fecha del certamen, puede marcar un quiebre a favor de alguno de estos dos equipos. Si bien los blanquiazules presentarán algunas bajas por lesión, cuenta con dos refuerzos que ha sabido ganarse un lugar en la titularidad: Carlos Zambrano y Pablo Sabbag. Los celestes no tendrán a Yoshimar Yotún por suspensión, pero sí contarán con el aporte brasileño que brinda Ignácio da Silva en defensa y Brenner Marlos en ofensiva. Bien dicen que las comparaciones son odiosas, pero no deja de ser tentador saber quiénes han sido más relevantes y regulares en lo que va de la temporada. En este especial para Depor Data hemos analizado al detalle a estos cuatro futbolistas que, muy posiblemente, tendrán un duelo este fin de semana.

HABRA UN DUELO DE MURALLAS: ZAMBRANO VS. IGNÁCIO

CARLOS ZAMBRANO (33 años)

El ‘León’ llegó al fútbol peruano tras resolver su contrato con Boca Juniors, equipo con el ganó cinco titular y casi siempre como titular. Antes estuvo en Alemania, Rusia, Ucrania, Grecia y Suiza. Además, desde 2008 representa a la selección peruana, terminó como titular las últimas Eliminatorias y se perfila como potencial inicialista rumbo al Mundial 2026. Carlos Zambrano cumplió su deseo de vestir la camiseta de Alianza Lima y por eso desechó otra ofertas.

FUTBOLISTA PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS MINUTOS GOLES ARCO INVICTO CARLOS ZAMBRANO 13 (52%) 9 1 3 1137 (87) 2 5 (38%)

El defensa disputó el 52% de los partidos que lleva Alianza Lima en lo que va de la temporada (25) . Esto, en parte, a la rotación que implantó en su momento Guillermo Salas, quien prefería tener a Zambrano en los partidos de Copa Libertadores (donde jugó cinco de seis), por encima de la Liga 1 (donde apenas disputó ocho). Además, también fue convocado por Juan Reynoso para dos fechas doble de la selección peruana, lo cual hizo que se pierda algunos juegos. Sin embargo, tiene un promedio de 87 minutos por partido y su presencia fue relevante para la consecución de buenos resultados del equipo blanquiazul a nivel local. Con él en cancha, Alianza ganó el 53% de sus partidos e, incluso, Zambrano propició la remontada ante Deportivo Municipal en el Torneo Apertura, resultado que le permitió ampliar la ventaja sobre su escolta, en ese entonces, Universitario de Deportes. Con los blanquiazules no juega desde el 6 de junio (derrota en Lima ante Atlético Mineiro), pero los tres últimos juegos estuvo en el banco de suplentes por precaución. Justamente pensando en llegar de la mejor manera al juego ante Cristal.

Carlos Zambrano suma dos títulos nacionales en su carrera. Ambos con Boca Juniors (2020 y 2022). Con Alianza Lima buscará el tercero. Video: Liga 1 Max.

IGNÁCIO DA SILVA (26 años)

Sporting Cristal fue la primera experiencia de Ignácio en el exterior. Siempre estuvo en su natal Brasil, donde solo pudo disputar el Brasileirao con Bahía. Tras jugar en la segunda división de su país, aceptó la oferta de venir al fútbol peruano con la idea de tener exposición en la Copa Libertadores, donde los celestes pudieron superar dos fases previas y finalmente meterse en la de grupos. Desde el comienzo empezó a marcar diferencias e incluso se daba el tiempo para hacer goles. Rápidamente hizo olvidar al argentino Omar Merlo, quien estuvo los últimos cinco años y logrando dos títulos nacionales con la ‘Máquina Celeste’.

FUTBOLISTA PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS MINUTOS GOLES ARCO INVICTO IGNÁCIO 26 (90%) 13 9 4 2287 (88) 3 8 (31%)

Si vemos sus números, Ignácio ha disputado el doble de partidos que Carlos Zambrano en lo que va de este 2023 (26 juegos, lo que arroja un 90% de participación). Es más, solo se perdió tres partidos con Cristal y básicamente por decisión técnica de Tiago Nunes, que en un tramo del torneo rotaba jugadores en el Apertura y Libertadores. Suma tres anotaciones, de las cuales dos fueron a nivel internacional y en el plano local anotó en el empate 1-1 frente a César Vallejo. El central se acomoda por derecha o izquierda, según a quien tenga como compañero de zaga. En la mayoría de veces Gianfranco Chávez y en algunas otras a Rafael Lutiger. Hoy ya se habla de su renovación e incluso el interés de Alianza Lima y del exterior para contar con Ignácio la próxima temporada.

Ignácio da Silva solo fue sustituido en tres ocasiones en lo que va de la temporada. Video: Liga 1 Max.

Comparativo

DATOS CARLOS ZAMBRANO IGNÁCIO EDAD 33 26 PARTIDOS 13 (52%) 26 (90%) TITULAR 13 (100%) 26 (100%) SUPLENTE 0 0 EN BANCA 3 0 NO EN LISTA 8 3 TRIUNFOS 9 (53%) 13 (93%) EMPATES 1 9 DERROTAS 3 4 MINUTOS 1137 (87 POR PARTIDO) 2287 (88 POR PARTIDO) GOLES 2 3 ARCO INVICTO 5 8

EN EL NOMBRE DE GOL: SABBAG VS. BRENNER

PABLO SABBAG (26 años)

Su llegaba fue bastante comentada en La Victoria. Pablo Sabbag llegaba con el precedente de haber jugado en Portugal, Argentina y en su natal Colombia. Además, llegaba con la mochila pesada de tener que discutirle la titularidad a Hernán Barcos, el futbolista más relevante de Alianza Lima en el bicampeonato (2021 y 2022). El ‘Jeque’ se adaptó rápidamente al fútbol peruano y anotó en sus tres primeros partidos oficiales: lo sufrieron Sport Boys, Universitario de Deportes y UTC .

FUTBOLISTA PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS PABLO SABBAG 19 (76%) 11 1 7 1142 (60) 9 0

El aporte de Sabbag también se vio reflejado a nivel internacional: anotó uno de los goles en el histórico triunfo sobre Libertad, en Asunción. Resultado que significó romper la racha de 30 partidos sin ganar en la Copa Libertadores. También fue decisivo a nivel local y así Alianza Lima se lleve el Apertura. La organización del torneo, incluso, lo premió como el mejor futbolista. Por sus goles y trascendencia con la camiseta blanquiazul.

Pablo Sabbag abrió el camino del triunfo en el último triunfo de Alianza Lima en el clásico. Video: GolPeru.

BRENNER MARLOS (29 años)

Su llegada generó mucha polémica. Se sabía que Brenner Marlos no era la primera opción para el técnico Tiago Nunes. No tenía mucho cartel y tenía la responsabilidad de borrar esa imagen de los ‘9′, como Marcos Riquelme o John Jairo Mosquera. El inicio no fue el mejor, Brenner no hacía goles y no se le notaba bien físicamente. Incluso se discutía la suplencia de Irven Ávila. Tuvo resistencia con la hinchada de Sporting Cristal, pero recibió el respaldo del técnico y empezó a tener incidencia en los resultados.

FUTBOLISTA PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS BRENNER MARLOS 28 (97%) 14 10 4 1782 (64) 11 2

El presente de Brenner Marlos hoy es positivo. Nadie discute su presencia en Cristal y, si bien es cierto no tiene la productividad que en el algún momento mostró Emannuel Herrera (2018 y 2020), viene respondiendo a la confianza de todos. Lo importante es que tiene continuidad y apenas se perdió un partido en la temporada. Porque los refuerzos llegan para jugar y no para esperarlos.

Brenner Marlos anotó un doblete en lo que va del torneo: se lo hizo a Cusco FC en en Nacional. Video: Liga 1 Max.

Comparativo

DATOS PABLO SABBAG BRENNER MARLOS EDAD 26 29 PARTIDOS 19 (76%) 28 (97%) TITULAR 14 (74%) 21 (75%) SUPLENTE 5 7 EN BANCA 2 0 NO EN LISTA 4 1 TRIUNFOS 11 (65%) 14 (100%) EMPATES 1 10 DERROTAS 7 4 MINUTOS 1142 (60) 1782 (64) GOLES 9 11 ASISTENCIAS 0 2





