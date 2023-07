No hay humo blanco. Este martes, Christian Cueva se presentó en EGB de Lurín con la intención de entrenar junto al plantel de Alianza Lima y, por segundo día consecutivo, esto no le fue permitido. Ya es de conocimiento del futbolista que el club no desea continuar con él para enfrentar la Liga 1 Betsson y quiere su desvinculación; sin embargo, desde el lado del futbolista se considera que la solución no debe ser tan drástica y, más bien, tiene intención de cumplir con una sanción económica y deportiva que no llegue a la decisión de resolver su contrato. ¿Cuáles son los posibles escenarios?

Desvincular o sancionar Según pudo conocer Depor, el último lunes por la tarde, el área legal de Alianza Lima se reunió con el entorno de Christian Cueva y les dio a conocer que desea resolver el contrato antes de su fecha de vencimiento este 30 de agosto del 2023. Por parte del futbolista no se estuvo de acuerdo con esta decisión y propuso acceder a una sanción económica y deportiva, según contemple el reglamento interno del club. En tanto a lo primero, implicaría resignar cerca de la mitad del sueldo que percibe y, en tanto a lo segundo, sería no ser considerado por cierto tiempo, pero no de manera permanente. Ante esta postura, el club íntimo continuó con la postura de buscar un mutuo acuerdo económico y laboral para resolver el contrato lo más pronto posible al considerar que el área deportiva tampoco cuenta con el jugador. Esto último se evidencia al no permitírsele entrenar junto al resto de sus compañeros, una decisión que va a mantenerse de aquí en más. Posible penalidad al club Depor pudo conocer que, según el entorno de Christian Cueva, en caso Alianza Lima decida resolver el contrato por su propia decisión y sin llegar a un acuerdo con el futbolista, se trataría de un despido arbitrario y el club posible tener una sanción económica según el vínculo firmado con el jugador que involucra pagar una alta cantidad de dinero aproximada a los dos meses que le restan más el 50% por cada uno. Por parte del futbolista, no se pretende llegar a esa decisión y busca, más bien, poder ser sancionado económica y deportivamente para luego poder reintegrarse al equipo e, incluso, tentar la posibilidad de renovar hacia finales de año , una situación que venían evaluando hace semanas desde la institución blanquiazul, pero que hoy más que nunca es bastante lejana. En lo deportivo, Christian Cueva acumuló los siguientes registros en La Victoria: en la Liga 1 Betsson 2023, alcanzó 532 minutos en 10 partidos (en seis fue titular); mientras que en la Copa Libertadores estuvo en cinco duelos (244′). Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR La Policía Nacional envió un comunicado sobre la reprogramación de partidos de la fecha 4 y 5

Por los play-off de Sudamericana: así va la venta de entradas para el Sporting Cristal vs. Emelec

Se mueve el mercado: altas y bajas de clubes de la Liga 1 Betsson para el Torneo Clausura

Tabla de posiciones Liga 1 Betsson acumulada: resultados tras la fecha 2 del Torneo Clausura