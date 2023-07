El argentino de 32 años, que viene de jugar en Talleres de Córdoba de la primera división de su país, sería presentado en estos días en La Florida y ocuparía uno de los puestos que más ha rotado Tiago Nunes en su esquema: lateral izquierdo. Desde que Nilson Loyola dejó de ser tomado en cuenta regularmente por el técnico brasileño, Rafael Lutiger y Leonardo Díaz fueron los que defendieron la posición, más allá de que el primero es central y el segundo aún es muy joven.

Sin embargo, con las aspiraciones de pelear el Clausura y hacer un buen papel internacional en la ‘Suda’, los celestes necesitan mayor experiencia en esa zona, por lo que la llegada de Pasquini sería importante para el equipo. Y a pesar de que el argentino no ha jugado mucho esta temporada por una lesión muscular (su último partido fue el 21 de mayo) y debido a que su contrato expiró a fin de junio (llegaría como jugador libre), el hincha rimense puede estar tranquilo por los pergaminos que presenta el lateral por izquierda.

Sus números esta temporada Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Talleres 8 599′ - -

Su trayectoria

Nicolás Pasquini tiene una amplia trayectoria en la Primera División argentina y es más conocido por su largo paso por Lanús, equipo al que llegó con apenas 15 años. Se probó como delantero, pero finalmente lo terminaron reubicando por la banda izquierda. Sus primeros años como futbolista fueron en la Primera B Nacional (segunda división) con el club Atlanta, allí estuvo dos temporadas y en 2013 volvió al ‘Granate’ para alternar con el primer equipo.

Su debut en Primera División fue el 21 de mayo de 2013, en un empate sin goles ante Tigre por el Torneo Final. Comenzó como lateral izquierdo, pero también jugó partidos como volante por banda. Desde su aparición con el ‘Granate’, jugó allí 11 temporadas y se convirtió en un nombre importante en el club. Si bien tuvo un breve paso por Estudiantes de La Plata, su nombre está identificado a Lanús, donde se le conoce por su buena pegada y manejo del balón.

Con el ‘Granate’, Pasquini ganó cuatro títulos, la liga argentina, Copa Bicentenario, Supercopa Argentina y la Copa Sudamericana en 2013. Si bien en este último tiempo no tuvo la continuidad esperada en Talleres, el técnico Javier Gndolfi priorizó al juvenil Juan Carlos Portillo, Pasquini espera volver a encontrar su mejor rendimiento en Sporting Cristal, equipo al que enfrentó en la ‘Suda’ del 2018 cuando defendía a Lanús por la primera ronda.

Clubes Partidos Jugados Goles Asistencias Lanús (2013-2020, 2022) 246 10 18 Estudiantes de La Plata (2020-2021) 42 2 1 Talleres (2023) 8 - - Atlético Atlanta (2011-2012) 2 - -

¿Cómo sería el ‘11′?

La inminente llegada de Pasquini hará que la alineación de Tiago Nunes tenga un ligero cambio. Al ser un refuerzo extranjero y en una posición donde el club ya había identificado que carecía de jerarquía, todo hace suponer que el argentino se meterá de lleno en el equipo titular del brasileño. Esto hará que Rafael Lutiger y Leonardo Díaz, habituales jugadores que desempeñaban la función del lateral izquierdo se queden afuera del ‘11′. Eso sí, siempre y cuando el ‘profe’ mantenga su esquema de 4-3-3.

En caso haya un planteamiento de cinco defensores, Lutiger podría tener la prioridad de alinear, pero con su 4-3-3 clásico, Pasquini tiene todas las de arrancar por la zona izquierda. Y aunque Lutiger es central y Leo Díaz sigue yendo de a pocos por su corta edad, el suplente natural del argentino sería Nilson Loyola, quien en los últimos meses no venía siendo considerado por Tiago Nunes.

Loyola estuvo fuera de las convocatorias por casi dos meses por decisión técnica y de manera sorpresiva, Nunes le dio nuevamente la confianza en la última fecha del Apertura. Se dijo mucho del futuro del lateral nacional, sobre todo por el aparente corto circuito entre DT y jugador. Sin embargo, Nilson no dejaría la institución, al menos no este año, ya que al jugar el Clausura (lleva dos fechas), ya no puede fichar por otro equipo peruano, según el reglamento de la Liga 1.

El exlateral de la selección peruana ha vuelto a las convocatorias, pero no al titularato, sino siendo una pieza de recambio para Nunes, lo fue ante Fluminense y contra Unión Comercio. Mientras que en la primera fecha del Clausura, jugó todo el partido contra Cantolao, pero lo hizo más adelantado. Esto podría ser una señal del rol que podría tener ahora Loyola con el DT.

Nunes pondría de titular a Pasquini y en banca a Nilson Loyola. En caso necesite su presencia en banda, ponerlo ya sea como lateral o más adelantado, pero sin duda la prioridad en el ‘11′ la tendría el argentino. Un paso más atrás Loyola y Leo Díaz; Lutiger, como es central, tendría más opciones de alternar con Ignacio y Gianfranco Chávez en la zaga.

Posible '11' de Cristal con la llegada de Pasquini.









