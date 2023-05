No pasaba desde hace mucho tiempo. Competir en dos torneos simultáneamente y con relativo éxito hasta el momento. Alianza Lima y Universitario de Deportes definirán al ganador del Torneo Apertura y, además, vienen realizando una campaña más que aceptable en la Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente. Un presente feliz para los ‘compadres’, que buscan jornada a jornada definir cuál es el mejor de los dos. En la Liga 1 no había que ser adivinos para imaginarnos que esto podía suceder. Que blanquiazules y cremas luchen partido a partido por llevarse el primer torneo local del año. Por su historia y por los planteles que armaron para afrontar esta temporada que combinaba fútbol local y reto internacional. Por eso son los firmes candidatos para festejar. Aunque su momento feliz tuvo momentos complicados en algún pasaje de la temporada.

Los números de Alianza Lima son impresionantes. Ganó nueve partidos de once y tiene una producción del 82%. Incluso podría ser mejor si es que no hubiese consumado ese WO contra Sporting Cristal, en la fecha 3. Sin embargo, y de manera inexplicable, se especuló sobre la continuidad de Guillermo Salas al frente del equipo de La Victoria. Tras la derrota en Huancayo, la única en la temporada, empezaron ciertos murmullos de que se estaba buscando un nuevo técnico y que, incluso, el ambiente no era de los mejores en el vigente bicampeón. Sin embargo, todo eso quedó solo en una especulación. Porque en la cancha sumó cinco triunfos consecutivos a nivel local y, además, cortó una maldita racha de 30 partidos sin festejar a nivel internacional, tras imponerse a Libertad de Paraguay.

Armó un plantel para candidatear por el tricampeonato y competir en la Copa Libertadores, cosa que viene sucediendo. Mantuvo la base del equipo tricampeón y, además, le sumó nombres de peso internacional, como los colombianos Pablo Sabbag y Andrés Andrade, además de repatriar a los seleccionados Carlos Zambrano y Christian Cueva. Y mantuvo al frente al ‘Chicho’, que con mucho perfil bajo se ha ganado el respeto de la afición blanquiazul en el banco, tal como lo hizo en su época como futbolista.

Para Universitario de Deportes tampoco fue color de rosa. A diferencia de años anteriores, armó un plantel para intentar competirle de igual a igual a su ‘compadre’, Melgar y Cristal, equipos que al inicio de la temporada eran también considerados como candidatos y que hoy están por debajo de los números merengues. Sin embargo, el inicio fue de pesadilla. Perdió tres partidos consecutivos, incluyendo el clásico en el Monumental, lo que determinó la inevitable salida del argentino Carlos Compagnucci de la dirección técnica. En su lugar llegó el uruguayo Jorge Fossati, quien de inmediato le cambió el chip a un grupo de jugadores que tenían que despertar para empezar a ganar. Con el ‘charrúa’ al mando está invicto, sumando nueve triunfos y dos empates. Sus números en el Apertura son muy buenos: 72%. Si no hubiera sido por ese pésimo arranque, tal vez hoy dependería de sí mismo.

El cambio de técnico fue lo mejor que le pasó a la ‘U’. Fossati recuperó a futbolistas como William Riveros, Aldo Corzo, Martín Pérez Guedes, además de Piero Quispe, Luis Urruti, Alex Valera y Emanuel Herrera. Gracias al crecimiento individual y colectivo, hoy el equipo crema disfruta del primer lugar del Apertura, a la espera de un traspié de su ‘compadre’ en sus partidos pendientes para tener una recta final de campeonato espectacular. En el plano internacional sigue invicto producto a un triunfo en La Plata ante Gimnasia y un empate emotivo ante Goiás en el Monumental, por la Copa Sudamericana.

La tabla nos muestra a los dos equipos más populares del país luchando fecha a fecha por ser el mejor. La Liga 1 va tomando más atención y eso se ve reflejado en las redes sociales y en las calles, donde vemos a muchos hinchas lucir la camiseta del equipo de sus amores. Como los viejos tiempos. Esto no lo veíamos hace tiempo, tal vez desde aquel 2009 que terminó con enfrentarlos en la final nacional. O si nos remontamos más atrás, desde el Apertura 2002, cuando tuvieron que definir en dos partidos al mejor. Ambas ocasiones la victoria fue merengue, pero hoy es Alianza Lima el que depende de sí mismo para llevarse el torneo. Además, su fixture es más amigable, pero los partidos hay que jugarlos y ganarlos.

¿Algún otro equipo puede meterse en esta pelea? En el fútbol nada está dicho, pero visualizamos un final de dos. Cristal debe resolver primero sus problemas internos y, además, equipos como Mannucci, Cusco FC y Vallejo han sido muy irregulares. Su alegría, además, también se traslada al nivel internacional, donde están dejando el nombre del país en alto. Alianza Lima o Universitario. Universitario o Alianza Lima. Está para cualquiera, pero gracias a ellos el folclore del fútbol peruano viene regresando de a pocos. Con las jodas y chacotas, pero siempre sin violencia, como debe ser. La lucha final será clásica. Que gane el mejor.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.