Sporting Cristal vs. Fluminense se miden EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 13 de junio en Ecuador, por las semifinales de la Copa Mitad del Mundo Sub 18. Este encuentro, que será decisivo para ambos conjuntos, iniciará a las 12:00 (hora peruana) y será transmitido a través DSports (DIRECTV), DGO y el canal oficial de YouTube de Independiente del Valle, que puede visitar en este enlace. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El equipo rimense clasificó a esta instancia luego de imponerse en emocionante partido a los anfitriones de Independiente del Valle. Ganó por penales y ahora está a un paso de la final. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Cristal venció a Independiente del Valle en los penales. (Video: IDV TV)