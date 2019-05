¡Mucho ojo, Perú! Los 'tapaditos' de Brasil para la Copa América y los grandes ausentes [INFOGRAFÍA]

En Brasil quieren recuperar la grandeza. Hace 12 años que no son campeones de América ; y, del mundo, ni que decir. Su fútbol parece estar quedando en el olvido, pero el talento se mantiene firme. Y en eso se ha basado Tité para elegir a los 23 jugadores que lo acompañarán en el torneo que se disputará en un país que tiene sed de revancha después de lo sucedido en el 2014.

Junto a los de siempre ( Allison, Neymar, Casemiro, Firmino, Gabriel Jesús y compañía), el entrenador brasileño le ha dado espacio a algunos de menos renombre, pero que se ganaron su espacio a través de sus propios méritos. Ellos son Eder Militao, Lucas Paquetá, Allan, Everton, David Neres y Richarlison ¿Los conoces?

Tite entrenará su primera Copa America con Brasil. (Getty Images) Tite entrenará su primera Copa America con Brasil. (Getty Images)

Aunque no hayan estado en equipos dominantes de Europa (Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester City, Liverpool o PSG), son futbolistas con talento de sobra para complementar a los más ‘cracks’ de la ‘Verdeamarelha’. Y, a pesar de que no son desconocidos para Tité, quien ya los ha llamado en algún momento, quizás no sean del todo reconocidos por el resto.

Ante Perú, el 22 de junio, podrán ser de la partida, por lo que será mejor tenerlos bien ‘chequeados’ para no caer en ninguna sorpresa. Sin Marcelo, Fabinho, Douglas Costa, Willian, Vinicius Jr, David Luiz o Danilo, serán ellos los encargados de ser los actores de reparto de un país que va por su noveno título continental.

Las sorpresivas bajas -sean por falta de continuidad en la temporada, niveles bajos o decisión técnica- terminan demostrando que el entrenador de los pentacampeones del mundo se fija más en el presente que en la historia de tal o cual. Por ello, jugadores como Marcelo -uno de los mejores laterales izquierdos de la última década- o Douglas Costa, pieza fundamental en Copas América anteriores, no están presentes.

Eder Militao

Jugó su primera y única temporada con el Porto, después de llegar de Sao Paulo. Desde la próxima será parte del Real Madrid, por lo que algo habrá hecho bien. Sus características lo definen como un defensor central rápido a campo abierto y muy bueno en el juego aéreo, además de tener un buen juego con los pies.

Eder Militao enfrentando a Panamá en amistoso. (Getty Images) Eder Militao enfrentando a Panamá en amistoso. (Getty Images)

En Portugal señalan que “tiene cosas de Pepe y Varane”, dos centrales que hicieron –o hacen– historia con el equipo madridista. En Brasil podrá competir de igual a igual frente a Thiago Silva, Marquinhos y Miranda, pero al final será el entrenador quien decida por el once ideal.

Allan

Fue tentado por la selección italiana, pero terminó decidiendo por Brasil. Hace algunos años que ya es uno de los baluartes más importantes del Napoli y Tité ya lo ha llamado unas cuantas veces. Se caracteriza por ser un volante interior con mucha llegada al área rival.

Asimismo, su capacidad de asociación le dio la posibilidad de ser uno de los ‘engreídos’ de Sarri en su etapa en el fútbol italiano y, aunque el técnico se terminó yendo al Chelsea, el brasileño siguió siendo parte fundamental del ahora equipo comandado por el experimentado Carlo Ancelotti.

Lucas Paquetá

Es un viejo conocido de Paolo Guerrero y Miguel Trauco, con quienes jugó en su etapa en el Flamengo. Su buen desempeño en el Brasileirao le dio un boleto al fútbol europeo, específicamente al AC Milan, donde no ha decepcionado desde su llegada.

El gol de Lucas Paquetá en amistoso frente a Panamá. (Getty Images)

Tiene 21 años y se puede desempeñar por todo el frente de ataque. Tité ya lo ha llamado en algunos amistosos anteriores (como frente a Panamá), pues su agilidad, su buen ‘dribbling’ y su determinación para ir al frente son necesarias en un equipo que, desde que llegó el entrenador, no se ha cansado de atacar.

Everton

El Brasileirao está lleno de jugadores talentosos y él es uno de ellos. Todavía no se ha ido de Gremio, pero muchos equipos –como el Manchester United- ya le pusieron la mira. Es otro jugador de ofensiva que puede complementar a Gabriel Jesús, Richarlison o Firmino.

¿Sus características? La gambeta, el engaño y la velocidad en espacios reducidos. Tiene mucha técnica con el balón en los pies y no se pone nervioso cuando está dentro del área. Aunque no pinta a ser uno de los jugadores titulares, puede ser un muy buen recambio para Tité.

David Neres

Quizás es una de las mayores sorpresas en la lista brasileña, pero su muy buena temporada en el fútbol holandés –y europeo- terminan de convencer su llamado por Tité. Fue uno de los magos, por así decirlo, del Ajax que llegó a ‘semis’ de la Champions y, aunque no fue el mejor, sí fue importante.

Por la banda se ha caracterizado por ser un jugador desequilibrante, importante en el uno contra uno y, seguro, la principal razón por la que Douglas Costa no está en la nómina: le ganó el puesto siendo un futbolista con características muy similares al de la Juventus.

Richarlison

Su convocatoria no ha sido del todo sorpresiva, ya que Tité lo ha tenido en lista desde hace algunos meses. Hace años que se viene desempeñando muy bien en la Premier League y, ahora, con el Everton, está siendo fundamental en la faceta goleadora.

Richarlison debutó con Brasil frente a Estados Unidos. (Getty Images)

Al estilo de Firmino, Richarlison no es un nueve natural, sino uno con mucha movilidad y velocidad, como los que caracterizan a los mejores delanteros de hoy en día. Tiene muy buena definición e incluso puede retroceder su posición para ayudar en la gestación de las jugadas. Con Gabriel Jesus y el propio Firmino por delante de él, el delantero será una muy buena pieza de recambio.

► Cristiano Ronaldo se queda sin DT: Juventus hizo oficial la salida de Massimiliano Allegri



► ¡Alto ahí! Lionel Messi frena la venta del jugador con que el Barcelona quiere hacer caja



► ¡Vete ya! El crack del Real Madrid al que no quieren ver más y tiene permiso de negociar hasta con el Barza



► ¡Oficial! Griezmann pierde a uno de sus grandes pretendientes y el Barcelona respira aliviado