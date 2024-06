En las últimas semanas, el nombre de William ‘Periquito’ Chiroque volvió a sonar con fuerza en todas las redes. ¿El motivo? Su regreso al fútbol, a los 44 años: el delantero -que fue campeón con Sporting Cristal (2005) y Juan Aurich (2011)- aceptó el desafío con el Olimpia FC norteño y le confesó a Depor lo siguiente: “Vuelvo a jugar la Copa Perú como lo hice con el Sport Pilma, a los quince años. Estaba incursionando en la agricultura, también en el proyecto ‘Mujer Morropón’, que es de educación y deporte, a través de municipalidades en todo Piura, pero todavía tengo fuerzas para seguir jugando el fútbol”. A su vez, el exjugador de la Selección Peruana también salió al frente para defender a Paolo Guerrero, su compañero en la Copa América 2011, y dio detalles de lo que habló con Christian Cueva.

¿Cómo decidiste tu regreso al fútbol y a los 44 años?

Las ganas siempre están y eso jamás se perderá. Uno ama la pelota, tengo fuerza. Se me dio la oportunidad de participar en la Liga de mi pueblo, y nos fue súper bien; luego despierta esa mosquita que me dice que todavía puedo. Más allá de mis ganas, la fuerza que me brindan los compañeros y amigos, siendo responsable por el tema de la salud; pero gracias a Dios sigo dándole al fútbol. Ahora voy a participar como refuerzo en el club Olimpia de La Unión, el bajo Piura.

¿Equipo de tu pueblo, cierto?

Es de Piura, está lejos de donde soy, pero somos piuranos. Yo estoy para el Alto Piura, el club para el Bajo Piura, pero está a dos horas de mi pueblo.

¿Cómo se dio el contacto del Olimpia y qué te convenció para volver a jugar?

A través del fútbol, la Liga, vieron el tema. Varios equipos me querían, pero yo ya no tengo 25, 30 o 40 año siempre agradecido pero ya no estaba para ir a entrenar por temas de trabajo. Les comenté que no podía, pero los contactos estaban del Bajo Piura. A la mayoría de directivos los conozco desde que jugaba en Atlético Grau de Piura, así que se pudo.

En este caso firmaste más por pasión que por dinero...

Sí, lejos. Lo económico queda a un lado, uno lo necesita, pero es más por el gusto que uno le tiene al fútbol. Ahora ellos también me utilizan como imagen en el fútbol.

Jugaste Copa Perú, Liga 2, Torneo peruano, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa América, Eliminatorias. ¿Qué se siente nuevamente volver a donde empezaste futbolísticamente?

Mi comienzo fue en Liga y Copa Perú antes de ir al fútbol profesional, ya luego llegó poder vestir lo que uno más en la vida, que era vestir la camiseta de la Selección Peruana.

¿Ya estás al tanto si enfrentarás a algún excompañero de tu etapa profesional?

Tengo entendido que está Junior Ross por Copa o Liga, también Julio Landauri. En el lado de Piura solo yo; el año pasado estuvo ‘Malingas’ Jiménez.

Volverás a jugar en canchas de tierra y donde la pierna fuerte es normal en cada enfrentamiento...

La mayoría de campos son de tierra. Se hace lo que se puede. Ya los conozco desde mis inicios, no soy de pedir mucho tampoco. Acá a uno lo respetan, pero igual te hacen sentir la pegada. Es el verdadero fútbol, el fútbol macho. Estamos poniéndole el verdadero punche.

¿En qué escenario deportivo te gustaría colgar los botines?

Las cosas van paso a paso, hay que esperar el momento. Yo no voy a entrenar, por ejemplo, solo voy al partido.

¿Cómo estás físicamente?

Bien. Sabes que siempre me he cuidado bien. Lamentablemente el tema de los desgarros que me han perseguido, pero ahora estoy bien. Tengo el acuerdo de solo ir a jugar. No hay problema.

Selección Peruana y el respaldo a Paolo

Se viene la Copa América 2024: ¿qué recuerdos del tercer lugar que consiguieron en el 2011 y esa dupla que formaste junto a Paolo Guerrero?

Lo felicito al hombre (Paolo). Me da mucho gusto que esté en actividad. Los recuerdos están hasta que Dios diga hasta aquí nomás. Espero que en este nuevo inicio a los chicos le vaya bien en la Copa América. Muy feliz de verlo nuevamente a Paolo, la otra vez estuvimos hablando por teléfono.

Te sigue diciendo que eres su ‘jinete ganador’...

Sí, me dice que quiere jugar con su jinete. Eso nunca se borrará, ojalá que a los chicos le vaya de la mejor, igualmente a Paolo.

Hay gente que critica a Paolo Guerrero por seguir jugando en el equipo de todos...

Me da pena que lo critiquen, pues no hay respeto. La trayectoria de Paolo es para aplaudir, y acá a los que aplaudimos es a los que no son profesionales. Eso vende, pero lo bueno no vende. Acá estamos para darle la mayor fuerza del mundo, es el hombre bandera del Perú. Más allá de las cosas, es para cargarlo en hombros, es un gran profesional. Antes lo dije con Claudio Pizarro, quien era un gran profesional y gran referente. Acá no somos profesionales, Paolo es un ejemplo, más allá de la edad y todo. Por ahí uno pierde distancia, pero no respeto.

Piero Quispe, por momentos futbolísticos, nos hace recordar a tu juego. ¿Qué le está faltando para consolidarse en la selección?

Es una personita muy querida por todos. Lo más importante es que siga luchando. Ya se ganó el respeto. Viene desde abajo y está aprovechando al máximo su oportunidad. Su gambeta hace delirar a la gente. Con el apoyo de la gente logrará mejorar.

¿Qué te pareció la convocatoria de Christian Cueva para la Copa América?

Yo hablé con él hace mes y medio. Le dije que una cosa es cuidarse, no tener equipo, pero otra es no defraudar a nadie. Para eso hay que respetarse como persona, él lo sabe. Con esfuerzo volverá a lograr ser lo que era antes, lo va a lograr.

¿Qué opinas del ‘caso Renato Tapia’?

Son cuestiones logísticas que escapan de las manos. Espero que no vuelva a suceder con nadie. Las cosas logísticas deben ser claras.

¿A qué técnico te hace recordar Jorge Fossati?

A Sergio Markarián. Son de la misma escuela. Ojalá que más allá de todo comiencen a resurgir los chicos para no volver a cometer los errores que venimos haciendo.

Hablas de los menores, pero hay poco apoyo y difusión...

Acá no están invirtiendo como en otros países. El profesor ‘Chemo’ del Solar está moviéndose, no solo en Piura, sino en cada rincón del país. Ojalá salgan buenos chicos.





