Periodista chileno tras derrota: "No quiero menospreciar, pero no puedes quedar fuera de la final con Perú"

Perú venció con categoría a Chile por 3 goles a 0 y obtuvo su pase a la final de la Copa América 2019, lo cual ha sido analizado por periodistas del país sureño, quienes deslizaron la idea que el equipo de la estrella no jugó a su estilo ni mentalizado.

La terna de periodistas de Fox Sports Chile analizó el encuentro y, si bien poseen posiciones diferentes ante lo acontecido, en lo que coinciden es en la bronca que sienten tras la derrota.

El periodista chileno Dante Poli, pese a no querer menospreciar a Perú, sí consideró que Chile merecía estar en la final.

"No quiero menospreciar a Perú, ni mucho menos, pero no puedes quedar fuera de la final con Perú jugando de esa manera. (...)

Yo creo que el equipo no llegó con soberbia, desde la inconsciencia capaz se relajaron un poco", expresó.



"NO QUIERO MENOSPRECIAR, PERO NO PUEDES QUEDAR AFUERA DE LA FINAL CON PERÚ"#FOXenBrasil Dante Poli: "Creo que el equipo no llegó con soberbia, desde la inconsciencia capaz se relajaron un poco" pic.twitter.com/35X1RLFIQ7 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 4 de julio de 2019

Waldemar Méndez, periodista y ex jugador argentino nacionalizado chileno, consideró que primó lo psicológico en el partido.

“¿Sabes cuál es la rabia?, que Chile, siendo Chile, debería estar en la final. Previo al partido Perú apelaba más a lo abstracto, a lo motivacional, lo que era intangible entre comillas y que le significó ahora la diferencia. Una cosa es lo futbolístico, otra lo psicológico, y esa emocionalidad que muchas veces te mueve, hoy por hoy, a Perú le significaba en esos primeros 45 minutos del partido que ahí te ganó el partido”, manifestó el periodista.



"SABES CUÁL ES LA RABIA, QUE CHILE DEBERÍA ESTAR EN LA FINAL"#FOXenBrasil@WaldeMendez : "Esa emocionalidad que muchas veces te mueve, hoy a Perú le significaron esos primeros 45' que ahí te ganó el partido" pic.twitter.com/J6stybYbok — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 4 de julio de 2019

Así celebró Raúl Ruidíaz la clasificación a la final de la Copa América. (Video: Instagram)

► Perú vs. Brasil: fecha, horarios y canales de la gran final de la Copa América

► Abandonó la banca de suplentes: Rueda no soportó los goles de Perú y se retiró antes del fin del primer tiempo [VIDEO

► ¡Así te quiero ver, Perú! Yoshimar Yotun marcó un golazo tras error de Gabriel Arias y puso el 2-0 sobre Chile [VIDEO]

► Gracias, Pedro: la enorme atajada de Gallese para negarle el descuento a Chile [VIDEO]