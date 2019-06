Por si quedan dudas:"No soy de hablar mucho, soy capitán a mi manera", remarcó Lionel Messi previo a la Copa América

El astro del fútbol y capitán de la selección argentina, Lionel Messi , afirmó que la Selección de Argentina encara "con la ambición de siempre" su próxima participación en la Copa América Brasil-2019 , una competición en la que el título se le escapa desde 1993.

"Si bien no soy de hablar mucho, soy de los que piensan que cada uno se prepara a su manera y que no hace falta una arenga o una motivación para salir a jugar un partido", contó el rosarino.



Hizo una comparativa de lo que representa serlo en Argentina y en el Barcelona. " Yo soy capitán a mi manera. Es verdad que me tocó crecer en otro lugar y con otras costumbres... Puyol no era de hacer lo que se hace acá en cuanto a la arenga. Él era más de tener una presencia como capitán, muy respetado por su imagen y lo que significaba, más allá de lo que decía", remarcó.



" Vamos con la ilusión y ganas de siempre. Argentina está pasando por un proceso de recambio con chicos jóvenes y nuevos. Para la mayoría es la primera competición oficial, pero eso no quita que Argentina vaya a buscar el campeonato", dijo en una entrevista con el canal TyC Sports.



La selección argentina de mayores no gana ningún título desde hace 26 años. En la Copa perdió tres finales: en Venezuela-2007, Chile-2015 y Copa Centenario EEUU-2016.



" Argentina hace mucho tiempo que no la gana y todos queremos volver a festejar, nosotros y la gente queremos un título", remarcó Messi.



Argentina debutará en la Copa el 15 de junio ante Colombia en Salvador. Luego se medirá con Paraguay y Catar.



"Es un grupo difícil, Colombia siempre nos costó, Paraguay también y Catar viene de ser campeón de Asia. Es un grupo complicado", evaluó el jugador.

