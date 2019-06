"Hay muchos que dicen que Neymar debe salir de la Selección de Brasil" en la previa del Amistoso Internacional

Los problemas siguen a Neymar cada día y cada noche. El futbolista brasileño vive los momentos más difíciles de su carrera y no limitado a lo que sucede sobre el terreno de juego. El '10' de la Selección de Brasil afronta temas extradeportivos que le complicarían su posición como integrante de la 'Canarinha'.

Desde Brasil, reportan que la posición del jugador del PSG no es del toda segura en la Selección más ganadora en los mundiales. " Hay muchos que dicen que Neymar debe salir de la Selección, no solo por lo de ahora, también por su comportamiento anterior", comentó Eduardo Deconto, reportero de Globo Esporte al programa español, El Larguero.

📻 @_eduardodeconto, compañero de @globoesportecom, nos cuenta la última hora de la situación de Neymar desde Brasil. "Hay muchos que dicen que Neymar debe salir de la Selección, no solo por lo de ahora, también por su comportamiento anterior" https://t.co/hebauP2LYVpic.twitter.com/9s6fYlhzzj — El Larguero (@ellarguero) 5 de junio de 2019

Neymar ha vivido días complicados en la última semana. A la denuncia sobre una presunta violación que le interpuso una brasileña por un hecho que habría sucedido en París hace dos semanas, se suma la posición de Francisco Noveletto, vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), puso en duda la presencia de Neymar en la Copa América. "Si Neymar juega, es capaz de Brasil no llegar (al título)", advirtió.



" Si tengo que apostar y tengo diez fichas, yo apuesto que él no jugará la Copa América y pedirá licencia. El no está en condiciones psicológicas para disputar una Copa América y enfrentarse a un batallón de periodistas", completó Noveletto.

