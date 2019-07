"Partido solo apto para héroes": así vive Mister Chip la final de la Copa América

La final de la Copa América 2019 ya empieza a vivirse en todas partes del mundo. El Perú vs. Brasil de este domingo en el estadio Maracaná capta la atención de todo el mundo incluyendo al popular estadístico Mister Chip quien publicó un emotivo mensaje.

Lo que hizo Mister Chip fue recordar la única vez que Brasil perdió un partido "no amistoso", como lo describió, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro donde este domingo será la final del torneo de Conmebol, pero al mismo tiempo, le dejó un mensaje de aliento a la bicolor.

"Imagen inconfundible de la ÚNICA derrota de Brasil en Maracaná en partido NO amistoso. Han pasado 69 años y NADIE ha vuelto a hacer morder el polvo a la canarinha en su templo. Hoy lo va a intentar Perú. Será como subir el Everest sin oxígeno. Partido solo apto para HÉROES", escribió en Twitter.

Pero eso no es todo, el estadístico también le respondió a un aficionado peruano que alentó a a la bicolor con un ataque a la Conmebol y Brasil.

"No caigas en el mensaje victimista de otros. Si realmente crees que juegas contra Brasil, el árbitro y contra la organización, es mejor que no te presentes porque te vas a llevar ocho. Los héroes no lloran antes de saltar al campo. No buscan excusas. Los héroes juegan y ganan", publicó.

