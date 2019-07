Perú vs. Chile: se ven las caras en el Arena Do Gremio, este miércoles, por la Copa América Brasil 2019

Perú vs. Chile EN VIVO | ONLINE | VÍA AMÉRICA TV GO | DIRECTV SPORTS | se enfrentan en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. Esta vez, será por las semifinales de la Copa América. La rivalidad entre ambas escuadras creció con el paso de los años, por lo que este duelo, que promete muchas emociones y goles, será de pronóstico reservado. Los dos cuadros saldrán con sus mejores elementos para llevarse la victoria e instalarse en la gran final del certamen continental que se desarrolla, este año, en Brasil.

El equipo de Ricardo Gareca quiere demostrar que su presencia en estas instancias del campeonato no es una casualidad. Además, esperan romper la mala racha de no poder salir con un triunfo oficial frente a 'La roja' desde 2013, con tanto anotado por Jefferson Farfán, quien no estará presente por lesión.

Perú vs. Chile volverán a medir fuerzas en una semifinal de la Copa América, teniendo como reciente antecedente la victoria del país del sur por 2-1 en el certamen continental que organizó y en el que terminó proclamándose como campeón.

La 'Blanquirroja' llega con el ánimo a tope tras imponerse por 5-4 a Uruguay en la tanda de penales, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, por lo que esperan cosechar un nuevo logro frente al clásico rival.

'La roja', por su parte, se sacó de encima a Colombia por la misma vía, aunque sabe que los duelos contra la escuadra nacional se plantean de manera diferente a los demás, lo que podría no hacerlos tan favoritos como todos lo ven para el partido.

Perú vs. Chile solo uno podrá salir victorioso del Arena Do Gremio. La hinchada nacional promete llenar el recinto brasileño para hacerse sentir y aportar al objetivo que se planteó la bicolor antes del inicio del certamen.

Perú vs. Chile: horarios en el mundo

Perú : 7:30 p.m.

Chile : 8:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

​Paraguay: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

​México: 7:30 p.m.

Perú vs. Chile: canales para ver el partidazo por la Copa América

Perú : América TV, América TV GO y DIRECTV Sports

México: Univisión TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports

Brasil: Globo y SporTV

Colombia: Caracol TV, DIRECTV Sports

Chile : Canal 13, CDF HD, TVN y DIRECTV Sports

Ecuador: Canal del Fútbol, Teleamazonas y DIRECTV Sports Uruguay: VERA+, TCC, DIRECTV Sports

Paraguay: RPC y Tigo Sports

Venezuela: Venevision, TVes, DIRECTV Sports

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports

Perú vs. Chile | Últimos cinco partidos de la 'Blanquirroja'

29/06/19 Uruguay vs. Perú 4 - 5 (Penales)

22/06/19 Perú vs. Brasil 0 - 5

18/06/19 Bolivia vs. Perú 1 - 3

15/06/19 Venezuela vs. Perú 0 - 0

09/06/19 Perú vs. Colombia 0 - 3

Perú vs. Chile | Últimos cinco partidos de 'La roja'

28./06/19 Colombia vs. Chile 4 - 5 (Penales)

24/06/19 Chile vs. Uruguay 0 - 1

21/06/19 Ecuador vs. Chile 1 - 2

17/06/19 Japón vs. Chile 0 - 4

06/06/19 Chile vs. Haití 2 - 1

Perú vs. Chile: antecedentes

12/10/18 Perú vs. Chile 3 - 0

11/10/16 Chile vs. Perú 2 - 1

13/10/15 Perú vs. Chile 3 - 4

29/06/15 Chile vs. Perú 2 - 1

10/10/14 Chile vs. Perú 3 - 0

Perú vs. Chile: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Chile Empate Perú Betsson 1.92 3.25 4.85 Te Apuesto 1.95 3.30 4.50 Bet365 1.85 3.25 4.75 Bwin 1.90 3.30 4.50 Betfair 1.85 3.25 4.50 InkaBet 1.95 3.30 4.90 Apuesta Total 1.97 3.36 4.37

Perú vs. Chile: posibles alineaciones



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca



Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez.

DT: Reinaldo Rueda

Selección Peruana: prensa chilena opinó el partido. (América TV)

► Bufandas, gorras y guantes en el penúltimo y frío entrenamiento de la Selección Peruana [FOTOS]



►¡No pueden faltar! Vacílate con los divertidos memes en la previa del Perú vs. Chile por semifinales de la Copa América



►Perú vs. Chile: el once de Reinaldo Rueda para el 'Clásico del Pacífico' por la Copa América [FOTOS]



►La revancha de Miguel Trauco con Reinaldo Rueda en el 'Clásico del Pacífico'