Perú vs.Chile: se enfrentarán este miércoles en la semifinal de la Copa América

Perú vs, Chile EN VIVO | VER GRATIS | VÍA AMÉRICA | VÍA DIRECTV SPORTS | ONLINE | EN DIRECTO | Perú vs. Chile chocarán en un duelo de infarto por la semifinal de la Copa América. Ambas selecciones buscarán su pase a la final del certamen continental más importante. Ricardo Gareca saldría con el mismo once que alineó frente a Uruguay en los cuartos de final, para dar la sorpresa en Porto Alegre.

La Selección Peruana se enfrentará a 'La Roja' este miércoles 3 de julio a las 7:30 p.m. (hora peruana). El escenario deportivo elegido para este esperado encuentro por Copa América es el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.

Perú vs. Chile se enfrentarán en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. Nadie quiere perderse este imperdible duelo, es por eso que América TV y Direct TV serán los encargados de transmitir el partido por Copa América. Los detalles podrás seguirlos a través de Depor.com.

Este martes, en los entrenamientos de la Selección Peruana, Ricardo Gareca utilizó el mismo equipo que mandó a los cuartos de final de la Copa América frente a Uruguay. Asimismo, esta tarde el 'Tigre' brindará conferencia de prensa junto a uno de sus dirigidos a las 3:00 p.m. (hora peruana)

Fiel a su estilo, el DT de la Selección Peruana pidió volver a entrenar con los convocados este miércoles en horas de la mañana, ya que el partido se jugará en la noche. De esta manera, Ricardo Gareca buscará la clasificación de la 'bicolor' a la gran final de la Copa América.

Por otro lado, Paolo Guerrero y Eduardo Vargas se jugarán el partido de su vida. Ambos delanteros tienen 12 goles en la Copa América y quien logre anotar en este partido de infarto romperá la igualdad.

La Selección Peruana, liderada por su capitán Paolo Guerrero, saldrán con todo al gramado del Arena do Gremio con el sueño de clasificar a la final y levantar el trofeo de la Copa América.

Perú vs. Chile: posibles alineaciones

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca



Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez.

DT: Reinaldo Rueda

Perú vs. Chile: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

​Paraguay: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

​México: 7:30 p.m.

Perú vs. Chile: así pagan las casas de apuesta

Casas de Apuestas Chile Empate Perú Te Apuesto 1.95 3.30 4.50 Bet365 1.85 3.25 4.75 Bwin 1.90 3.30 4.50 Betfair 1.85 3.25 4.50 Betsson 1.92 3.25 4.85 InkaBet 1.95 3.30 4.90 SportingBet 1.90 3.30 4.50

Perú: últimos cinco partidos

29/06/19 Uruguay vs. Perú 4 - 5 (Penales)

22/06/19 Perú vs. Brasil 0 - 5

18/06/19 Bolivia vs. Perú 1 - 3

15/06/19 Venezuela vs. Perú 0 - 0

09/06/19 Perú vs. Colombia 0 - 3

Chile: últimos cinco partidos

28./06/19 Colombia vs. Chile 4 - 5 (Penales)

24/06/19 Chile vs. Uruguay 0 - 1

21/06/19 Ecuador vs. Chile 1 - 2

17/06/19 Japón vs. Chile 0 - 4

06/06/19 Chile vs. Haití 2 - 1

Perú vs. Chile: últimos cinco encuentros

12/10/18 Perú vs. Chile 3 - 0

11/10/16 Chile vs. Perú 2 - 1

13/10/15 Perú vs. Chile 3 - 4

29/06/15 Chile vs. Perú 2 - 1

10/10/14 Chile vs. Perú 3 - 0

Selección Peruana: Paolo Guerrero y Eduardo Vargas en duelo de goleadores. (América TV)

► ¡Sudan la camiseta! Los arqueros adelantaron su entrenamiento para el 'Clásico del Pacífico' por la Copa América



► ¿Cuál es el valor de la plantilla actual de la Selección de Chile? [FOTOS]



► Alexander Callens entrenó con el grupo y está a disposición de Ricardo Gareca



► ¡Once listo! El equipo que paró Gareca para enfrentar a Chile en la semifinal de la Copa América [FOTOS]



► ¡Operativo Chile! Así fue el entrenamiento de la Selección Peruana en Porto Alegre