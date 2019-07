Yoshimar Yotun se perdió el 3-0 debajo del arco tras pase magistral de Paolo Guerrero [VIDEO]

Todo indicaba que habría un tercer gol, pero no se concretó. Yoshimar Yotun estuvo cerca de anotar el 3-0 del Perú vs. Chile , pero no logró colocar la pelota debajo de los palos del arco chileno. Ambos equipos se enfrentan en el Arena do Gremio, por el pase a la final de la Copa América.

A los 59 minutos, Perú estuvo cerca de anotar el tercer gol a su favor, luego de una jugada magistral de Paolo Guerrero, quien colocó la pelota lista en el centro del área para el disparo de Yoshimar Yotun; no obstante, 'Yoshi' no pudo colocarla debajo de los palos y ahogó el grito de los hinchas en Porto Alegre.

Yoshimar Yotun se pierde un gol frente al arco tras pase magistral de Paolo Guerrero. (Video: América TV)

► Perú vs. Chile se enfrentan en el Arena Do Gremio por llegar a la final de la Copa América



La Selección Peruana arrancó el duelo con la misma alineación que puso Ricardo Gareca ante Uruguay. Paolo Guerrero comanda el ataque de la 'bicolor', mientras que Carlos Zambrano ingresó al campo como titular en la defensa, junto a Luis Abram.



Perú y Chile vuelven a verse en una semifinal de Copa América, luego de cuatro años. Aquella oportunidad, la 'Roja' se quedó con la victoria, con un contundente 2-1. Esta vez, en un escenario diferente, la 'bicolor' podría tomarse su revancha de aquel duelo y enfrentarse a Brasil, este domingo en el Maracaná.