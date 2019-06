Fixture de Brasil en la Copa América 2019: fecha, horarios y cómo VER EN DIRECTO los partidos por el Grupo A

Brasil será el gran protagonista de la Copa América 2019 y abrirá el telón tras la ceremonia de inauguración ante Bolivia desde las 19:30 horas. El conjunto de Tite no contará con Neymar tras una lesión y en su lugar estará William. Por otro lado, conoce la ficha de La Canarinha, la lista de 23 convocados, fixture de partidos, días, horarios y los canales de TV para ver los partidos de fútbol en vivo y en directo.

La selección de Brasil se entrenó este lunes por primera vez en Sao Paulo tras la victoria por 7-0 ante Honduras, ya con la mira puesta en su estreno en la Copa América frente a Bolivia el próximo 14 de junio en el estadio Morumbi.

La Canarinha , que llegó a Sao Paulo en la noche de este domingo, prefirió dejar a parte del equipo en el hotel donde llevaron a cabo un trabajo regenerativo. Apenas siete jugadores se entrenaron durante cerca de hora y media en la cancha del estadio de Pacaembú, que pertenece al Palmeiras y realizaron trabajos físicos y ejercicios con la pelota en espacio reducido.

Joao Miranda, Fagner, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Roberto Firmino y Éverton, con refuerzo de futbolistas de la Sub 20, se enfrentaron en la mitad de la cancha para simular situaciones de ataque y defensa.

Brasil goleó 7-0 a Honduras en su última presentación previo a la Copa América 2019. Sin Neymar, la Canarinha buscará la copa de local.

El sector ofensivo entrenó las finalizaciones y William, elegido por el entrenador Tite para sustituir a Neymar , lo hizo de forma separada junto a un preparador físico.

El volante del Barcelona Arthur Melo, quien tuvo que dejar el amistoso contra Honduras tras recibir un golpe en la rodilla alrededor del minuto 30, no participó de la práctica este lunes, pero ya empezó el tratamiento para la lesión

Brasil quedó emparejado en el Grupo A de la Copa América junto a Bolivia, Venezuela y Perú, Catar tendrá una primera fase más difícil y, en el Grupo B, se medirá a Argentina, Colombia y Paraguay.

Brasil , presionado para mantener la tradición de conquistar el título siempre que es anfitrión de la Copa América , se entrena desde hace dos semanas para la competición pero en el amistoso del miércoles no podrá contar con dos importantes titulares: el portero Alisson y el delantero Roberto Firmino,

Tite buscará su mejor once para debutar contra Bolivia el viernes a las 7:30 pm. en el Morumbí.

En la primera fecha, Brasil debutará ante Bolivia en el Morumbí de Sao Paulo, que tiene una capacidad para 67 mil espectadores. En la segunda fecha tendrá al frente a Bolivia el 18 del mismo mes desde las 19:30 horas en la Arena Fonte Nova. Finalmente, cierra la fase de grupos contra la selección peruana el 22 de junio a las 14:00 horas en el Arena Corinthians.

SIGUE AQUÍ todas las noticias, tabla de posiciones, resultados, partidos y estadísticas de la Copa América 2019 que se jugará en Brasil.

Durante el año, el equipo de Tite jugó dos partidos amistosos. Primero empató 1-1 ante Panamá y luego venció 3-1 a República Checa en el mes de marzo. Previo a la Copa América 2019 , Brasil jugará contra Catar el 5 de junio y cierra su participación ante Honduras el 9 del mismo mes

23 CONVOCADOS DE BRASIL PARA LA COPA AMÉRICA 2019

Brasil enfrentará a Qatar y Honduras en partidos amistosos previo a debutar en la Copa América 2019.

Arqueros: Alisson (Liverpool/ING), Éderson (Manchester City/ING) y Cassio (Corinthians).



Defensas: Dani Alves (PSG/FRA), Filipe Luís (Atlético Madrid/ESP), Alex Sandro (Juventus/ITA), Miranda (Inter/ITA), Thiago Silva (PSG/FRA), Fagner (Corinthians), Éder Militão (Porto/POR) y Marquinhos (PSG/FRA).



Volantes: Casemiro (Real Madrid/ESP), Arthur (Barcelona/ESP), Allan (Nápoles/ITA), Philippe Coutinho (Barcelona/ESP), Lucas Paquetá (Milán/ITA) y Fernandinho (Manchester City/ING).



Delanteros: Roberto Firmino (Liverpool/ING), Gabriel Jesús (Manchester City/ING), Everton (Gremio), Richarlison (Everton/ING), William (CHE/ING) y David Neres (Ajax/HOL).

El grupo de Brasil en la Copa América

El pasado 24 de enero se realizó el sorteo de la Copa América 2019 en Cidade das Artes de Río de Janeiro. La selección de Brasil estuvo en el bolillero 1 junto a Argentina y Uruguay, de acuerdo al último ranking FIFA. Finalmente, el evento determinó la distribución de los equipos poniendo al anfitrión en el Grupo A con Bolivia, Venezuela y Perú.

La Copa América inicia al 14 de junio y finaliza el 7 de julio. Conoce el fixture completo de partidos de la edición 46.

Días y horarios de los partidos de Brasil en la Copa América

GRUPO A

14/06 - 19:30 | Brasil vs Bolivia | Estadio Morumbí, Sao Paulo

15/06 - 14:00 | Venezuela vs Perú | Arena do Gremio, Porto Alegre

18/06 - 16:30 | Bolivia vs Perú | Estadio Maracaná, Río

18/06 - 19:30 | Brasil vs Venezuela | Arena Fonte Nova, Salvador

22/06 - 14:00 | Bolivia vs Venezuela | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

22/06 - 14:00 | Perú vs Brasil | Arena Corinthians, Sao Paulo



GRUPO B

15/06 - 17:00 | Argentina vs Colombia | Arena Fonte Nova, Salvador

16/06 - 14:00 | Paraguay vs Qatar | Estadio Maracaná, Río

19/06 - 16:30 | Colombia vs Qatar | Estadio Morumbí, Sao Paulo

19/06 - 19:30 | Argentina vs Paraguay | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

23/06 - 14:00 | Qatar vs Argentina | Arena do Gremio, Porto Alegre

23/06 - 14:00 | Colombia vs Paraguay | Arena Fonte Nova, Salvador



GRUPO C

16/06 - 17:00 | Uruguay vs Ecuador | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

16/06 - 18:00 | Japón vs Chile | Estadio Morumbí, Sao Paulo

20/06 - 18:00 | Uruguay vs Japón | Arena do Gremio, Porto Alegre

21/06 - 18:00 | Ecuador vs Chile | Arena Fonte Nova, Salvador

24/06 - 18:00 | Ecuador vs Japón | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

24/06 - 18:00 | Chile vs Uruguay | Estadio Maracaná, Río



¿Dónde se jugarán los partidos por la Copa América Brasil 2019?

La sede para la Copa América 2019 le corresponde a Brasil, recordando que originalmente albergaría la Copa América de 2015 pero que finalmente intercambió el cupo con Chile. Brasil ya había sido anfitrión de la Copa Confederaciones 2013, Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016, eventos que le hicieron reconsiderar el plan inicial para la Copa.

De esta manera, el organizador contará con ocho estadios en siete ciudades disponibles para los juegos: el Mineirao de Belo Horizonte, Fonte Nova de Salvador, Beira Rio de Porto Alegre, Maracaná de Rio de Janeiro y Arena Corinthians y Estadio Morumbí de Sao Paulo. Los ocho escenarios repiten respecto al Mundial de hace cuatro años.

Estadio Mineirao – Belo Horizonte

Capacidad aproximada: 63.000 espectadores



Arena do Gremio – Porto Alegre

Capacidad aproximada: 56.000 espectadores



Estadio do Maracaná – Río de Janeiro

Capacidad aproximada: 78.000 espectadores



Estadio Morumbí – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 67.000 espectadores



Arena Corinthians – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 47.605 espectadores



Arena Fonte Nova – Salvador

Capacidad aproximada: 48.000 espectadores



Listado de canales TV para ver la Copa América 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol, conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediantes TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes