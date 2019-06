Ricardo Gareca: "Pedro Gallese en momentos más importantes siempre está y hoy fue determinante"

La Selección Peruana se impuso ante su similar de Uruguay, en un duelo de ida y vuelta, que no pudo terminar en los 90 minutos, pues el empate ameritaba irse a tanda de penales. Fue aquí donde la figura de Pedro Gallese fue indispensable para que Perú se quede con el pase a semifinales. ¿Qué dijo Ricardo Gareca al respecto?

“ Pedro Gallese es un arquero que me ha dado tantas satisfacciones, en los momentos más importantes siempre está. [...] Ese día ante Brasil no fue un día ideal, pero para este partido estuvimos en condiciones de superarnos y Gallese fue determinante”, sostuvo Ricardo Gareca en conferencia de prensa, tras el Perú vs. Uruguay.

Respecto a la recuperación anímica, el 'Tigre' afirmó que "somos una Selección anímicamente fuerte, más allá de los resultados y adversidades. Podemos bajar en lo futbolístico, pero no perdemos de vista a quienes enfrentamos y sé que debemos mejorar para seguir creciendo, porque sé que podemos dar más".

Jefferson Farfán fue el gran ausente en el banquillo, pues tuvo que ser desconvocado tras su lesión ante Brasil. Ello no lo olvidó Gareca, por lo que le dedicó algunas palabras. "Le dedico esta victoria a Jefferson, así como sus compañeros y el comando técnico también lo han hecho. Fue una baja sensible", agregó.

Respecto al siguiente partido ante Chile, el técnico argentino optó por poner paños fríos, pues sabe que será un rival complicado. "No sé si esta recuperación en lo anímico nos dé para enfrentar a Chile, porque son una gran Selección. Hay que pensar en la jerarquía de este equipo, por lo que vamos a prepararnos para ello", recalcó.

La Selección Peruana se medirá ante Chile, en el clásico del Pacífico, por semifinales de la Copa América. El duelo está programado para este miércoles 3 de julio a las 7:30 p.m. en el Arena do Gremio.

La Selección Peruana enfrentará a Chile en las semifinales de Copa América 2019. (Twitter)

